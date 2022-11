Bastia : Quand la Corse s’éveille au Liban

A l’origine de cette journée, Joe Bejjani, un jeune libanais de 24 ans en Service Civique avec France Volontaire à la Falep de Haute-Corse qui l'a organisée en partenariat avec la CdC et la mairie de Bastia. «On souhaitait depuis longtemps accueillir un jeune en mission de service civique international.» souligne Dominique Rossi, directeur de la FALEP 2B. « Il a chez nous une mission double : Développer la connaissance de la culture libanaise et travailler à la mise en place de l’espace bibliothèque de nos nouveaux locaux au Puntettu ».Joe Bejjani est originaire de Kahaleh, un village sur le Mont Liban. Après de solides études de droit, il a choisi le Service Civique pour une mission culturelle de 7 mois en Corse. « J’ai découvert la Corse en lisant Marcel Pagnol ! ça m’a tout de suite donné envie de connaitre votre île » explique Joe. «Je me suis intéressé à son histoire, sa langue, ses chants. La Corse et le Liban sont deux pays méditerranéens avec beaucoup de similitudes tant par le climat que par la culture ».Si Joe, à Bastia depuis début octobre, a choisi cette date du 22 novembre pour son animation, ce n’est pas un hasard. « C’est le jour de notre fête nationale. C’est une fête qui unit tous les libanais. Le Liban qui n’est plus en guerre aujourd’hui comprend 18 communautés différentes et elles se retrouvent toutes unies ce jour-là. Le Liban est un véritable espace de laïcité, une mosaïque de plusieurs religions. Le Liban c’est une mission de coexistence entre toutes ces communautés qui ont décidé de vivre ensemble ».En Corse, Joe a même retrouvé quelques compatriotes installés ici depuis plusieurs années. « Sur Bastia nous sommes 7 familles » indique Jo, cadre à Carrefour. « Il y a des médecins, des professions libérales, des secrétaires, des commerciaux. Ici j’ai retrouvé l’esprit de famille cher et très important au Liban. Nous sommes installés en Corse depuis de nombreuses années et on respecte ses habitants, ses coutumes, leur mentalité. On est vraiment bien chez vous ».Existe aussi une association « Le cèdre Corse », en clin d’œil au symbole du Liban. « Des libanais ont planté des cèdres ici en Corse »ajoute Joe Bejjani. « Un jumelage existe aussi entre la ville de Byblos et celle de Bonifacio et ce serait bien de pouvoir en créer un entre Bastia et une ville libanaise. Il y a des liens très forts entre notre pays et la Corse. Elle s’est montrée très généreuse lors de la terrible explosion à Beyrouth ».Durant cette journée empreinte de partage, de convivialité, Joe et ses amis libanais ont partagé leur histoire, leur culture et leur gastronomie. Un atelier cuisine avait été mis en place avec les adhérents de l’atelier du Bien Vieillir de la FALEP. Partage aussi culturel avec une démonstration de danse Corse avec les enfants, animée par Séverine Pietri et de danse orientale sur une musique libanaise avec l’association bastiaise Anna Ball’Arte qui assure l'initiation et l'apprentissage de la danse orientale dans toute sa diversité. Après les échanges avec le public, celui-ci a pu participer à une initiation au Dabké, danse traditionnelle libanaise. Une dégustation de délicieux mets libanais et de limonade traditionnelle, préparés par les adhérents de Bien Vieillir, sous l’œil d’un traiteur libanais, a clôturé cette belle journée de partage.Retour sur cette journée avec Joe Bejjani