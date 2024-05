"Anna Magnani, le temps d’une messe" : Marie-Joséphine Susini l’interprètera sur la scène du théâtre de Furiani

« En cherchant des monologues sur internet, j’ai découvert par hasard un extrait du texte d’Armand Meffre, Le temps d’une messe et ce texte m’a séduite» explique Marie-Joséphine Susini, alias « Zouzou ». « J’ai ensuite pris connaissance du texte intégral et décidé de monter un spectacle ». Anna-Magnani, actrice italienne (1908-1973) fut l’égérie des Rossellini, Fellini, Pasolini... Une actrice sublime à la fois vibrante et extravagante. Dans ce seule en scène de « Zouzou », elle nous revient le temps d’une messe, celle de ses obsèques. Elle s’y raconte en tant que femme et comédienne. MJ Susini nous transporte par tous les sentiments, nous offre une magnifique palette d’émotions dans un décor sobre. « Des marches symbolisent le cinéma, une loge et des projecteurs, le théâtre » indique la comédienne.

La presse insulaire, nationale et internationale a salué la performance de MJ. Susini dans une pièce qui a mûri au fil des années. «Je m’adapte aussi aux lieux d’interprétation. Chaque spectacle peut être différent en fonction du lieu mais aussi du public ».

De Bastia à Avignon en passant par la Suisse, «Anna Magnani, le temps d’une messe » suscite l’engouement du public. A Avignon même l’affiche conçue par la comédienne elle-même a obtenu un 1er prix. « Marie-Joséphine Susini sait être Magnani dans sa profondeur, sa douleur, sa fraternité d’âme aussi. Il y a de l’Italie en cascade et un regard acéré sur la gloire, ses précipices, ses ironies. Un moment de rencontre avec le 7ème art et de beauté partagée avec une grande comédienne de théâtre » écrit un critique du Festival d’Avignon. Belle critique aussi de France-Info : « Un jeu d’actrice époustouflant, véritable tour de force. Un personnage attachant, drôle incarné avec beaucoup de charisme et un charme fou». Enfin, du News International : «Talentueuse, à la fois pétillante et sobre, performance d’acteur étonnante ».

Un rendez-vous, gratuit, à ne pas manquer ce jeudi à 19h30 sur la scène du cinéma de Furiani.