Bastia se prépare à accueillir les Championnats d'Europe de FootVolley

L’association Corsica Footvolley a relevé un défi de taille en obtenant l’organisation des finales du Championnat d’Europe de Footvolley à Bastia, malgré la concurrence de grandes villes comme Rome, Stuttgart, Lisbonne ou Vienne.

a initié cette candidature dès l’automne dernier.

« C’est l’audace qui a payé » souligne Jean-Philippe Thibaudeau, qui avec Antoine Ottaviani, président de Corsica Footvolley,

Cette réussite reflète la montée en puissance du footvolley en Corse. « Corsica Footvolley vise à développer et structurer la pratique de cette discipline sur l’île avec des entraînements, compétitions, stages et événements accessibles à tous », explique Antoine Ottaviani, double champion d’Europe (2016 et 2018) et figure emblématique de l’équipe de France, composée en grande partie de joueurs insulaires tels que les Achard, Alessandri, Leca, Plasenzotti ou encore Ottaviani lui-même. La dynamique est également forte du côté des féminines, avec une équipe corse championne de France, qui ambitionne cette année de briller au niveau européen. « Nous avons aussi des joueuses féminines, championnes de France en titre, qui continuent de progresser pour atteindre cette année, et pour la première fois, le niveau européen » indique A. Ottaviani. « Il y a toute une génération de joueurs corses derrière nous qui ont boosté cette discipline en Corse du sud, à Ajaccio ou Cargèse. A l’origine c’est un footballeur brésilien du GFCA qui l’a introduit sur l’ile ». Le footvolley, également surnommé « footy », a été créé en 1965 sur la plage de Copacabana au Brésil par Moraes Octavio. La discipline combine les aspects du beach-volley et du football et se pratique sur un terrain de 18 X 9 m, avec en son milieu un filet de 2,20 m de haut (2 m pour les féminines). Le ballon peut être touché avec toutes les parties du corps à l'exception des mains et des bras.



24 équipes, 1500 spectateurs, 300 tonnes de sable

C’est grâce à un dossier bien ficelé que Bastia a été retenue par la puissante European Footvolley. League, créée en 2016 et qui depuis organise ces joutes internationales. Un dossier constitué avec l’aide de trois collectivités : CdC, Communauté d’Agglomération de Bastia et la Ville de Bastia. «Aujourd’hui nous sommes très fiers, pour Bastia et pour la Corse d’accueillir pour la 1ère fois cette finale européenne sur la place St-Nicolas » se réjouit le maire Pierre Savelli. « Après la Bucciata qui a réuni des joueurs de pétanque de très haut niveau et plusieurs milliers de spectateurs et avant la Fête du Sport de début septembre, il y a beaucoup d’enthousiasme pour le sport dans notre ville ». Même satisfaction pour Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB : « Avec la pétanque, le match de rugby international de ce jeudi à Furiani, avec ces finales de footvolley puis la fête du sport dans quelques jours, nous sommes dans notre rôle et on espère pouvoir organiser d’autres évènements de cette ampleur. Cet évènement aura le mérite de faire découvrir cette discipline spectaculaire qui mérite reconnaissance ». La Collectivité de Corse a également joué un rôle important, apportant son aide financière, technique et administrative aux organisateurs : « Cet évènement de qualité est très important car il réunit des joueurs de très niveau et il permettra de sensibiliser les jeunes à la pratique de la discipline » déclare Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive de Corse déléguée à la jeunesse, aux sports, à l'égalité femmes-hommes et à l'innovation sociale. « Dans cet évènement, il y a tout : le sport de haut niveau, l’égalité homme/femme, l’échange, le partage, le social puisque des équipes ont partagé des entrainements avec des jeunes des centres de loisirs. Cette manifestation est vraiment un élan de fraicheur, de partage». Quant au budget de 80 000 € il a été bouclé grâce aux collectivités publiques et à des sponsors privés.

Après le boulodrome géant de A Bucciata, la place St-Nicolas va se muer en terrain de Footvolley XXL. « Pour la circonstance elle sera ainsi revêtue de quelque 300 tonnes de sable, du sable de professionnel, éco responsable et réutilisable ensuite » précise bien Jean-Philippe Thibaudeau. « Cette finale accueillera 24 équipes de 12 nations comme l’Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l’Espagne, Israël, tenant du titre » indique A. Ottaviani. 16 équipes masculines et 8 équipes féminines, certaines nations, comme la France, auront même deux équipes qui les représenteront, qui s’affronteront en presque non-stop le vendredi de 9h à 24h et le samedi de 9h à 22h30. En tout 54 matchs. L’entrée est gratuite avec possibilité de suivre les matchs depuis une tribune de 150 places, voire sur des sièges disposés ça et là. Equipes favorites : Israël, tenante du titre, Italie, France...