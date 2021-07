Bastia : retour gagnant pour la 33e édition de la relève des gouverneurs

Toute commence en 1988 et le palais des gouverneurs situé dans la citadelle de Bastia et ses abords sont bien loin de ce que l’on connaît aujourd’hui. « Le place du donjon était un parking et le musée bien différent d’aujourd’hui » se souvient Jean-Baptiste Raffalli. À cette époque, son esprit est préoccupé par l’état de l’édifice : « comment transformer ce palais des gouverneurs et mettre en lumière ce monument qui est le berceau de Bastia ? ». C’est alors que vient l’idée, avec l’aide de Janine Serafini la conservatrice du musée, de créer un spectacle redonnant vie au lieu et rendant hommage à son passé et ses fonctions d’antan.



Pour Jean-Baptiste Raffalli il est important de « rendre hommage aux anciens gouverneurs dont beaucoup de familles bastiaises sont issues ». C’est le cas de la famille Giustiniani qui donnera huit gouverneurs et huit évêques à la Corse. Mais à travers l’histoire c’est aussi se remémorer le rôle central qu’avait Bastia au 17e siècle. « C’était la porte d’entrée de l’île et sa capitale. Bien avant les ajacciens et leur épopée Napoléonienne, nous étions le cœur de l’administration » rappelle Jean-Baptiste Raffalli, un brin chauvin.