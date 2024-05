Borgo : La 20ème du Salon des collectionneurs c'est ce weekend

Ce salon très attendu tant des collectionneurs que des particuliers et des curieux attire chaque année près de 5000 visiteurs et ça en fait une des plus importantes manifestations de Corse. Gratuite, elle se déroule non-stop de 08 h à 18h. «Pour cette 20ème édition, une soixantaine d’exposants viendront de toute la Corse et y présenteront leurs collections avec de nombreux trésors de toutes sortes à découvrir » souligne Valérie Cavalli, la très dynamique organisatrice de l’évènement. « Ce salon permet de pouvoir acheter, vendre ou échanger toutes sortes d’objets de collection parfois très insolites. Chaque année on est étonné de dénicher de véritables pépites, des trésors inimaginables qui surgissent du passé» poursuit notre antiquaire d’Aleria. Sur plus de 200 mètres linéaires se côtoieront bijoux, disques, livres, bibelots, maquettes, collections de timbres, de pierres, pins, soldats, maillots de foot, cartes postales, tableaux, pièces de monnaies, vieux documents sur la Corse…… Cerise sur le gâteau, une cinquantaine de voitures anciennes et motos Harley Davidson s’offriront aux regards des curieux sur le parking de la salle des fêtes. Des animations avec tombola sont aussi au programme. La tombola permettra de gagner voyage, séjour dans un hôtel 4 étoiles, appareils électroménagers…



Jeux et cadeaux à la clé pour les enfants. Une belle, très belle idée de sortie qui fera plonger plus d’un dans les années 50, 60, 70 et 80…