Bastia : quand les élèves du collège Giraud deviennent les gardiens de la mémoire

Le Centre Méditerranéen de la Photographie (CMP) de Bastia a récemment organisé un atelier passionnant axé sur les archives photographiques de la ville. De novembre 2022 à juin 2023, 37 élèves des classes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème F et SEGPA (Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté) ont participé à cette expérience, encadrés par Françoise Marchetti, Catherine Tomes et Christian Gutierrez, respectivement professeures des écoles spécialisées et directeur de la SEGPA. L'objectif principal de cet atelier était d'aider les élèves à développer leur sens de l'observation et leur capacité à analyser des photographies, en se concentrant sur le patrimoine de Bastia, à travers deux approches documentaires distinctes.



Dans un premier temps, un groupe d'élèves de 3ème F a été chargé de mener des recherches iconographiques en se basant sur les archives de la ville de Bastia, conservées à la bibliothèque d'étude et de recherche Tommaso-Prelà. Leur mission consistait à explorer et à sélectionner des photographies historiques du théâtre municipal de Bastia, permettant ainsi d'établir un état des lieux avant les travaux de rénovation prévus à la fin de l'année 2023.



Dans un deuxième temps, les élèves, répartis en groupes en fonction de leur niveau scolaire, ont utilisé des appareils photo reflex numériques montés sur trépied pour capturer en couleur différents aspects du théâtre. Ils ont photographié à la fois l'architecture extérieure et l'intérieur, y compris le péristyle, la fosse, le plateau, les coulisses, les couloirs, ainsi que la salle Tommaso Prelà. Ces photographies ont une valeur significative puisqu'elles constitueront des archives précieuses, offrant une mémoire visuelle du lieu avant sa rénovation.



En parallèle, les élèves ont également découvert et photographié les fresques remarquables des Palais Benedetti et Santelli, s'inspirant de la série intitulée "Le Baroque en Corse" réalisée par Valérie Belin et faisant partie de la collection du Centre Méditerranéen de la Photographie. Les planches photographiques sélectionnées ont ensuite été commentées de manière bilingue, en corse et en français, en collaboration avec les enseignants, permettant aux élèves de développer leurs compétences linguistiques. Enfin, l'exposition résultant de cet atelier a été inaugurée dans la salle de réunion du collège en présence de tous les participants, sous la direction de Valérie Rouyer du CMP.



L'événement a également été honoré par la présence de Guy Marc Nicolaï, principal du collège, Nathalie Giraud, principale adjointe, Linda Piazza, responsable de la bibliothèque d'étude et de recherche de Bastia Tommaso Prelà, ainsi que Frédérique Balbinot, directrice du Théâtre Municipal de la Ville de Bastia. Cet atelier a offert aux élèves une expérience enrichissante, leur permettant d'explorer le patrimoine visuel de Bastia et de contribuer à la préservation de sa mémoire historique à travers la photographie.