Bastia : plusieurs interventions des pompiers dans la nuit avant une journée de vents violents

Les sapeurs-pompiers de Bastia ont été mobilisés tout au long de la nuit du 19 au 20 novembre, à cause des vents qui balaient actuellement la région. Des opérations de dégagement de voies publiques ont été menées en soutien aux services des routes, afin de sécuriser les zones touchées par des chutes de débris et d’objets divers.



Un poteau électrique générant des arcs électriques sur la voie publique dans le quartier Giambelli, à Bastia, a nécessité une action conjointe des pompiers et des équipes d’EDF. Le site a été rapidement sécurisé pour prévenir tout danger supplémentaire.



Vigilance orange pour vents violents

Météo-France a placé la Corse en vigilance orange en raison des vents violents. Le Libecciu devraiet s’intensifier ce mercredi. À Bastia, les rafales sont attendues entre 110 et 130 km/h, tandis qu’en Balagne et sur les reliefs, elles pourraient atteindre 150 km/h.



Le Cap Corse, particulièrement exposé, pourrait enregistrer des pointes exceptionnelles entre 160 et 180 km/h. Les autorités appellent à la prudence, en particulier pour les déplacements et les activités en extérieur.