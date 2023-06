Bastia : personnels et syndicats dénoncent un climat social délétère à la direction départementale des territoires

Une quarantaine d'agents de la Direction départementale des territoires (DDT) de Haute-Corse étaient réunis jeudi 15 juin en début d'après-midi à l'appel du STC et de la CFDT devant les locaux de l'organisme public à Bastia.



Les syndicats réclament de meilleures conditions de travail pour le personnel qui, selon eux, n'est plus en mesure d'assurer sa mission de service public. Le personnel et les syndicats demandent notamment l'application des engagements pris lors du comité social d'administration du 30 mars 2023, en particulier sur le versement des salaires qui n'est pas systématique. Cette situation touche certains des agents présents sur place, comme par exemple Y.S. qui a commencé à travailler au sein de la DDT depuis un an et demi et qui rencontre à plusieurs reprises des problèmes de paie: "Les deux premiers mois après mon arrivée, je n'ai pas été payé, et je me suis également aperçu que depuis mon embauche ici, il me manque une centaine d'euros sur ma fiche de paie. C'est un dysfonctionnement que je ne comprends pas et on ne me donne pas d'explication. C'est une situation stressante et peu motivante."



Des négociations entre les syndicats et la direction doivent avoir lieu cet après-midi lors d'un nouveau comité social d'administration afin de régler le problème.



On écoute Jean Brignole du STC