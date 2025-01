Bastia : les négociations salariales entre syndicats et mairie s'enlisent

Ambiance cordiale mais un peu pincée lorsque les représentants syndicaux FO, STC et CGT pénètrent dans le bureau du maire. 55 minutes plus tard, une déléguée de la CGT sort en trombe, suivi par celui de FO, plus calme mais tout aussi dépité. « Le maire propose une augmentation de 40€/mois net pour tous les agents en 2025 et une autre de 20€ en 2026. 60 € sur 2 ans, c’’est inacceptable » explique Christophe Bertin, secrétaire de l’UD FO Haute-Corse. « Si on réclame de notre côté 200 € net par mois, on aurait peut-être pu faire une proposition à 140, mais on a vu que ce serait inutile, vue la position du maire ». Et Laetitia Sozzi, la représentante de la CGT d’ajouter « Ce qu’on nous propose n’est pas une revalorisation. On est très loin de la perte du pouvoir d’achat ».



Bref, le passage à l’acte, la grève, le préavis a été déposé pour mardi 28 janvier, est palpable, bien présent. « On a une AG lundi avec les agents, mais il serait très étonnant qu’ils acceptent ces propositions du maire et au petit matin de mardi ils devraient être nombreux en grève » souligne, presque résigné, Ch. Bertin.



Mais dans le cabinet du maire sont encore en discussions le représentant du STC et un autre de la CGT.



Ils sortiront une dizaine de minutes plus tard. Déçus eux aussi bien sûr. « On est d’accord pour le lissage sur 2 ans mais pas à ces offres-là de 40 et 20 €. On a tendu une perche au maire pour qu’il améliore l’offre de 2026 » indique Alain Calisti de la CGT. « On attend de nouvelles propositions lundi mais le maire reste bloqué sur les 200€ alors qu’on peut négocier» souligne de son côté Christophe Pistorozzi du STC. « On attend une autre proposition du maire avant notre AG de 14h lundi. Si on n’a pas d’autres propositions, on soumettra celle de ce vendredi aux agents avec les conséquences que cela peut avoir » conclut pour sa part le leader de FO.



L’AG de lundi décidera donc de la suite, mais pour l’heure il est clair qu’on est plus du côté de la grève que d’un accord.