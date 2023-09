Bastia : le traditionnel pèlerinage marin de A Santa jusqu'à Lavasina

Cette belle cérémonie a été organisée par a Cunfraterna San Carlu Borromeo dans le cadre de a nuvena di a Beata Vergina Maria di Lavasina à laquelle ont adhéré de nombreux fidèles et plusieurs bateaux..

Dans le sillage de ce pèlerinage marin qui a démarré à 14 heures de Bastia et que a Cunfraterna perpétue, Antoine Saoletti a dffusé sur les réseaux sociaux les belles images de cet après-midi de a Beata Vergina Maria que l'on apprécie mieux à la lumière de notre vidéo et des commentaires de Louis Azara.