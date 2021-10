Bastia : le jeune créateur corse Ludovic Valery dévoile une collection capsule avec Monoprix

C’est une consécration pour Ludovic Valery, designer de 21 ans de la marque de streetwear chic « L8 Studio ». Pour la première fois, la chaîne de grande distribution Monoprix s’est intéressée à un artiste insulaire pour lui proposer une collaboration inédite : une collection capsule de prêt à porter.Composée de 136 pièces uniques et numérotées, la collab’ « Brainstorming » (pour la réflexion et l’assemblage d’idées) a été complètement pensée et dessinée par le jeune Bastiais. « Cette collection est représentative de mon travail. Elle est à la fois moderne, avec une petite touche vintage grâce au savoir-faire en teinture tie and dye et aux trous », explique Ludovic Velery qui depuis la création de sa marque en 2019 a déjà sorti deux collections . Des sweat-shirts à capuche ou sans, des t-shirts manches courtes ou longues gris, blancs, noirs, délavés au flocage « L8 studio », seront ainsi en vente pendant un mois à partir de ce lundi 11 octobre uniquement dans l’enseigne de Lupinu.Le jeune homme qui s’est expatrié à Londres pour faire des études de mode, fait partie de cette vague de créateurs prônant la mixité des vêtements. « De nos jours les femmes et les hommes ont tendance à porter les mêmes habits, le but c’est d’en acheter un dans lequel on se sent bien dedans », poursuit le Bastiais qui a créé 18 modèles aussi bien pour adultes que pour enfants. « Seule la taille change », poursuit-il.Il faudra compter un peu moins d’une trentaine d’euros pour se procurer un t-shirt et un peu moins de 90€ pour un sweat à capuche fabriqué en France, en coton bio et vegan.