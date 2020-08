Bastia : le feu dans le sous-sol d'un immeuble du cours Pierangeli

C.-V. M le Samedi 29 Août 2020 à 10:30

Les pompiers de Bastia avec quatre engins et un chef de groupe sont intervenus samedi matin 29 août 2020 vers 8h30 au numéro 6 du cours Henri-Pierangeli; Ce qui au départ semblait être un feu de poubelle était en fait un incendie qui venait d'éclater dans ce local. Le feu a été maîtrisé et personne dans les étages n'a été ni évacué ni incommodé par les fumées. Les services de secours et de la police sont restés longtemps sur place pour déterminer les causes de cet incendie.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements