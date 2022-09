Bastia : la radiothérapie de Maymard rouvre et se dote d'une machine ultra-performante pour traiter les cancers

C’est une belle avancée pour les patients corses atteints d’un cancer. Depuis quelques jours la clinique Maymard, qui accueille environ 200 patients en radiothérapie à Bastia, est dotée d’une nouvelle machine de radiothérapie. L’appareil possède un système d’imagerie dernière génération et plus performant. Grâce à un rayonnement ciblé et puissant, il permettra à des patients atteints de certaines pathologies, d’être traités sur une période réduite. "Le Centre est aujourd’hui opérationnel et nous traitons ce jour les premiers patients. Nous avons respecté le planning très serré que nous nous étions fixés afin de réduire au maximum l’impact de cette fermeture sur la population. Le Centre est aujourd’hui opérationnel. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à la population de notre île, une prise en charge à la pointe de la technologie, avec une nouvelle équipe de médecins radiothérapeutes bénéficiant d’une belle renommée" explique Franck Vanlagendonck, Directeur Général des établissements Almaviva de Corse dont dépend le Centre Cap Santé situé au sein de la Polyclinique Maymard de Bastia.



Almaviva et son associé Amethyst, ainsi que le CHE de Nice ont engagé plus de 2,7 millions d’Euros dans ce projet soutenu par l’Agence Régionale de Santé de Corse. "Je tiens à féliciter et à remercier nos équipes tant soignantes, qu’administratives et techniques qui se sont investies pleinement pour rendre ce projet possible et tenir les délais . Je remercie également l’équipe de radiothérapeutes du Centre de Hautes Energies de Nice dont l’engagement a été total facilitant par ailleurs la prise ce charge de patients durant la période de fermeture" précise le directeur.



Des cancer traités sur une période réduite​

"Durant les travaux, les 126 patients suivis à la Polyclinique Maymard ont été réorientés sur les centres de Nice et Ajaccio, en accord avec les autorités de Santé de Haute-Corse, sans aucune avance de frais", explique Anthony Sanna, responsable du Service de radiothérapie.



Le centre de radiothérapie de la Polyclinique Maymard travaille ‘en miroir’ avec celui de Nice, comme l'indique le docteur François Fauchon, radiothérapeute du Centre de Haute Énergie de Nice qui assure les traitements à Bastia. Ce partenariat entre Nice et Bastia permet une mise en place immédiate de toutes les fonctionnalités du nouvel accélérateur et permettra une montée en charge de

l’équipe actuellement composée de 2 médecins, 2 physiciens, 4 manipulateurs, une secrétaire et un cadre de santé. "L’accélérateur, le Versa HD de la société Elekta est doté d’un scanner embarqué permettant à la fois de repositionner le patient et les cibles de manière très précise. La modulation d’intensité en arc thérapie dynamique (VMAT) - quand le bras de l’appareil tourne les 120 lames à l’intérieur de l’appareil suivent les cibles déterminées - irradie en préservant les tissus sains. Cette technologie réduit la durée des traitements dans de nombreux cas. La prise en charge d’un cancer de la prostate sera désormais de 4 semaines contre 9 auparavant. Pour les cancers du sein, 3 semaines sont nécessaires à la place de 6." détaille le médecin/ La reconnaissance surfacique et la stéréotaxie sont envisagés d’ici fin 2023 et permettront d’irradier en préservant les organes sains. "Par exemple, le sein gauche sera traité sans toucher le cœur chez la femme jeune ou les cibles mobiles dans le poumon et le foie pourront être prises en charge."