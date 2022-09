Bastia : la création d'un parfum à la manière étrusque marque la rentrée de la bibliothèque patrimoniale.

«Cet évènement qui constitue la rentrée culturelle pour notre bibliothèque, aura pour thème le parfum à l’époque étrusque » indique Linda Piazza, la directrice de Tommaso Prelà. « Cette manifestation consistera en une conférence et en la présentation du projet de création d’un parfum à la manière des étrusques. Les élèves de la classe patrimoniale du lycée Jean Nicoli, après deux années d’étude sous la direction de Jean Castela pour la période étrusque, ont eu l’idée originale de créer un parfum à la manière des étrusques. Ce projet a été mené avec la grande maison de parfumerie Givaudan ».





La maison Givaudan ?

Givaudan est le plus grand fabricant mondial d’arômes et de parfums. La maison a été fondée en 1895 à Zurich, par Léon et Xavier Givaudan. En 1963, Givaudan a été acquise par la société Roche, une entreprise pharmaceutique suisse qui l’a ensuite couplée avec Roure, société fondée en 1820, bien connue pour ses huiles essentielles. En 1991, Givaudan et Roure ont fusionné pour former Givaudan-Roure. « En dehors des professionnels et des passionnés, peu de gens connaissent le nom de Givaudan » souligne Linda Piazza. « Acteur majeur de la création de parfums et d’arômes, cette société suisse est l’une des trois plus grosses maisons de composition au monde. Elle est aujourd’hui le sujet d’un ouvrage, « Givaudan. Une odyssée des arômes et des parfums ». Ce livre de Caroline Champion, Annick Le Guerer, Brigitte Proust, Denis Dailleux et Lili Roze explore les facettes de la création olfactive et gustative de la marque ».





Le programme

A 17h, les élèves de la classe patrimoniale du lycée Jean Nicoli, sous la direction de Jean Castela pour la période étrusque, présenteront leur idée originale de créer un parfum à la manière des étrusques. « Ce choix fait suite au travail réalisé sur la botanique » précise L. Piazza. « Les fragrances de ce parfum sont travaillées à partir des essences trouvées dans le maquis. Ce projet a été mené avec la grande maison de parfumerie Givaudan et Frédérique Walter, son directeur marketing et Benoit Lapouza, maître parfumeur et nez de la Maison Givaudan, ont accepté de suivre les élèves dans cette aventure de création ».



A 18h, Dominique Frère donnera une conférence sur les parfums étrusques. « Dominique Frère est professeur d’histoire et d’archéologie à l’Université Bretagne Sud de Lorient et Vannes. Il est membre du laboratoire TEMOS du CNRS, étruscologue et spécialiste de l’archéologie des produits biologiques alimentaires, cosmétiques, médicinaux et rituels ».

La conférence sera suivie d’une présentation d’une exposition prêtée par l’Université de Bretagne sur les étrusques et les parfums.