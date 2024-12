Bastia, la confrérie de l'Immaculée Conception fête sa sainte patronne ce 8 décembre

L'Immaculée Conception est un dogme fondamental de l'Église catholique, qui affirme que Marie, la mère de Jésus, a été conçue sans péché originel. Bien que l'idée de l'Immaculée Conception remonte aux premiers siècles du christianisme, le dogme officiel, précisant la pureté de Marie dès sa conception, n'a été proclamé qu'en 1854. À Bastia, rue Napoléon, l'Oratoire di a Cuncezziò se prépare depuis plusieurs jours à célébrer cette fête en l'honneur de sa sainte patronne. La confrérie de l'Immaculée Conception, fondée en 1588, s'active pour ce moment particulier. Anne-Marie Maison, trésorière de l'association, nous fait part de ses souvenirs et de son attachement à cette journée.



La seule région de France à célébrer l'Immaculée Conception ce dimanche 8 décembre

La confrérie de la Cuncezziò, très ancienne, est l'une des rares à être mixte, comptant une quarantaine de membres, dont la majorité sont des femmes. L'édifice servant de chapelle à la confrérie a été construit en 1589. Ce lieu de culte, tout en ayant une vocation religieuse, a également joué un rôle politique important pour la Corse au fil des siècles. Anne-Marie, qui a rejoint la confrérie il y a 15 ans, se souvient avec émotion de son attachement à l'Oratoire de son enfance. "C'est la seule région de France où l'Immaculée Conception est célébrée le 8 décembre. Cette année, elle coïncide avec le deuxième dimanche de l'Avent. Bien que la liturgie permette de célébrer la sainte patronne le lendemain, le lundi 9, Mgr Bustillo a donné son accord au Père Pierre Bertoni pour que la messe soit célébrée aujourd'hui", précise-t-elle. L'Avent, période de préparation à la naissance de Jésus, revêt pour les fidèles une signification particulière, comme le souligne Anne-Marie : "Nimu un passa prima Ghjesù" (Personne ne passe avant Jésus).



La journée commence à 8h30 par une messe en langue corse à l'Oratoire, suivie à 11h00 de la grande messe de l'Avent à l'église San Ghjuvà. À 16h30, la confrérie se réunira à nouveau à la Cuncezziò pour la solennité dédiée à l'Immaculée Conception, avant la traditionnelle procession.



L'Oratoire de la Cuncezziò : un chef-d'œuvre décoré avec soin

Achevée en 1609, l'Oratoire de la Cuncezziò est un véritable joyau architectural. Les dorures, les marbres, les boiseries et les drapés de velours écarlate ornent les murs, créant une ambiance d'une grande splendeur. À l'extérieur, le parvis, pavé de galets colorés, représente en mosaïque la lune, le soleil et les étoiles. La statue en argent de la Vierge Immaculée, qui trône dans son alcove de velours, date du XVIIIe siècle.



Anne-Marie, émue, témoigne de l'importance de cette journée : "Cela fait 60 ans que j'assiste à la messe de l'Immaculée Conception. En Corse, la dévotion à la Vierge est essentielle. Personnellement, le 8 décembre, je ressens une grande harmonie avec notre sainte. C'est un moment de paix, de partage et de confraternité."