Bastia : la circulation dans le centre-ville a changé

Bastia modifie son plan de circulation à partir du 1er avril. Et ce sont les 1 303 Bastiais qui ont participé à la consultation publique lancée par la mairie qui ont décidé de pérenniser plusieurs changements du sens de circulation d'une partie des rues du centre-ville mis en place pendant les travaux du tunnel de Bastia, en février dernier.Si avec la réouverture anticipée du tunnel de Bastia, le 6 mars dernier, certains aménagements pris par la municipalité pour fluidifier le trafic ont été retirés, d'autres avaient démontré "leur grande efficacité".Face à ce constat, la municipalité a demandé aux riverains et usagers à donner leur avis, via un vote en ligne, en choisissant entre 3 scénarii de circulation.​"Ces aménagements permettront de décongestionner l’Avenue Sebastiani grâce à la Rue Salicetti et de fluidifier le trafic sur le Boulevard Paoli en limitant les points de cisaillement et les croisements sur la voie." indique la municipalité dans un communiqué.Les résultats de l'enquête qui a mobilisé seulement 1 303 automobilistes sur les milliers que chaque jour empruntent les rues du centre-ville, sont tombés ce mardi 29 mars et avec 540 votes c'est le scénario 2 qui a été choisi.Ainsi à partir du vendredi 1er avril certains aménagements qui étaient provisoires deviendront définitifs.- le sens de circulation de la portion de laqui va vers lasera inversé- le sens de circulation de la portion de laqui va vers lasera inversé- le sens de circulation desetsera rétabli comme avant les travaux de fermeture du tunnel- sur le, lessur les rues Salvatore Viale et Saint-François seront maintenues