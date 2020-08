Bastia : la campagne de dépistage gratuit du Covid-19 a débuté

Entre 300 et 400 personnes espérées

Plusieurs dizaines de personnes ont répondu présentes ce lundi matin au premier jour de la campagne de dépistage organisée à Bastia par l'ARS en collaboration avec la municipalité.Dès l'ouverture des stands dans la galerie commerciale du Géant Casino les gens faisaient la queue pour prendre le rendez-vous nécessaire pour accéder aux journées de tests sont prévues mercredi 5 et jeudi 6 août.Après Porto Vecchio, Ajaccio et Sarrola Carcopino, l'ARS de Corse a en effet lancé, ce 3 aout, la 3ème opération de dépistage gratuit de la Covid-19 pour faciliter l’accès aux tests et casser les chaines de transmission du virus dans la région. "Si cette campagne de dépistage de grande ampleur est organisée à Bastia, il ne faut pas pour autant y voir un mauvais signe", souligne Anne Marie Lhostis, déléguée départementale de l'agence régionale de la santé."Aujourd’hui, l’épidémie de Covid-19 est maîtrisée en Corse grâce au respect des gestes barrières et de distanciation physique mais nous sommes toujours face à un risque présent. Il s’agit d’une épidémie qui peut repartir très vite et pour éviter ce cas de figure la seule solution est de procéder à des tests conséquents de la population y compris les touristes. " affirme Anne Marie Lhostis.Le rendez-vous est donné du ce lundi et demain, mardi 4 aout, à toutes les personnes majeures souhaitant se faire dépister gratuitement.La participation est espérée forte entre 300 et 400 tests réalisés durant ces deux jours car "même si l’épidémie de Covid-19 est maîtrisée il faut rester vigilants et plus la participation sera importante, plus on pourra évaluer la circulation du virus, détecter des cas, rechercher les cas contacts pour les alerter, les protéger et casser la chaîne de circulation du Covid », insiste Anne Marie Lhostis.L’ARS encourage ainsi fortement la population locale ou touristique à participer à ces opérations de dépistage gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans les territoires concernés.Les volontaires pourront s’inscrire le lundi 3 août de 10h-12h au Géant Casino de Toga et le mardi 4 août de 10h-12h devant l’office du tourisme-Place St Nicolas, pour participer à l’expérimentation.Dans le cadre de cette opération, les équipes du Service d’Incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) et de la gendarmerie présenteront le projet innovant de dépistage des personnes porteuses du Sars-Cov grâce à l'odorat de chiens spécialisés, à partir d'un échantillon de sueur