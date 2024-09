Bastia : la Médaille de vermeil avec bélière laurée à trois membres du Souvenir français

Jean-Pierre Cabut, délégué général du Souvenir Français de Haute Corse a présidé la cérémonie au cours de laquelle Jean-Marie Campana, Joseph Negri et Georges Tardieu ont reçu la Médaille de vermeil avec bélière laurée, proposée par le Souvenir français national.

Qui sont-ils ?



Jean-Marie Campana

Chef du bureau du cabinet du préfet de la haute Corse de 1978 à 2000. Dès son arrivée à Bastia, il été au contact avec le président des anciens combattants et le médecin Général Peretti, tous deux furent président du souvenir français. Rapidement, il devient secrétaire général du Souvenir Français et fut aidé dans ses fonctions par M. Cervoni. Afin de dynamiser le Souvenir français de Haute-Corse, il fit embaucher de nombreux TUC, devenus par la suite CES. Après son départ de la préfecture en 2000, il s’est consacré au comité de Castagniccia. Grâce à lui de nombreux monuments aux morts ont pu être complétés et rénovés. Jean-Marie Campana est Officier de l’Ordre national du Mérite, Officier des Palmes Académique, Chevalier du Mérite Agricole, Chevalier du Mérite de l’Ordre de Malte.





Joseph Negri

Études au lycée de Bastia, en école technique dans le Vaucluse, dans une école d’électricité à Marseille et en école d’ingénieur à Grenoble. Joseph Negri a fait son service militaire en Algérie dans les commandos de marine. Par la suite il ouvrira un magasin de fleurs à Saint Florent et une blanchisserie industrielle. Ancien maire de Barbaggiu, il est membre bienfaiteur du Secours Populaire, des Restos du cœur et des Femmes Solidaires. Il est titulaire de la Médaille d’Or de l’humanité Française. Il a aussi présidé les Anciens Combattants de la Conca d’Oru et du Nebbiu. Il est aujourd’hui président d’une section de l’UNC et porte-drapeau des résistants. Il est entré au souvenir français en 1989.





Georges Tardieu

Il est depuis 42 ans au Souvenir Français. Il fut notamment engagé volontaire au sein du 1er Régiment d’Infanterie de Marine basée à Palestro en Kabylie, secrétaire général et trésorier général et délégué du Souvenir Français.





La médaille de vermeil avec bélière laurée, est la plus haute distinction du Souvenir français.

Elle précède la cravate d'honneur qui en constitue la plus haute récompense.