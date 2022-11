Bastia : la 7ème édition des Rencontres du Film d'Animation aura lieu du 10 au 14 novembre

Cette manifestation est portée depuis 2016 par un trio : Cinem’Associu, en partenariat avec le cinéma Le Régent Bastia et le Centre Culturel Una Volta. « L’objectif est de montrer la variété des productions au niveau international, la diversité des techniques 2D, 3D, stop motion et autres et de s’adresser aussi bien au jeune public qu’au public adulte, afin de donner à voir toute l’envergure de la discipline» souligne Juana Macari, la directrice d’Una Volta. « Cinetica est le premier événement consacré au cinéma d’animation en Corse ».



Du 10 au 14 novembre 2022, Cinetica proposera 15 films dont 9 avant-premières, 1 compétition, 4 ateliers, 1 compétition de courts métrages étudiants, 1 journée professionnelle (Casell’Arte à Venaco en partenariat avec l’Université de Corse), 6 rencontres avec des invités de marque

A l’occasion de cette 7ème édition, seront présentés des univers d’auteurs singuliers comme celui de Michel Ocelot avec « Le pharaon, le sauvage et la princesse » ou de Takahide Hori avec « Junk Head ». A l’affiche aussi de nombreuses avant-premières comme « Le secret des Perlims de Alê Abreu, « Dounia et la princesse d’Alep » de Marya Zarif et André Kadi ou encore « Inu Oh » de Hideo Furukawa. Au programme également de nombreux courts métrages comme « Vive le vent d’hiver » et longs métrages comme « Interdit aux chiens et aux italiens » de Alain Ughetto.

Outre « Le Petit Nicolas » et les nouvelles de Haruki Murakami, le public pourra visionner plusieurs adaptations de livres

- « Ernest et Célestine : le voyage en Charabie », adapté de la série de livres jeunesse de Gabrielle Vincent

- « Le tigre qui s’invita pour le thé », adapté de l’album de Judith Kerr (Albin Michel Jeunesse)

- « Pompon ours, petites balades et grandes aventures », adapté des albums jeunesse de Benjamin Chaud (Hélium)

- « Les secrets de mon père », adaptation de la BD « Deuxième génération » de Michel Kichka (Dargaud)



« Différents moments d’échanges seront déclinés à partir des projections » ajoute J. Macari, « mais aussi des rencontres avec les équipes de réalisation à la suite des projections, ateliers sur les techniques de l’animation, parcours scolaires sur trois journées dédiées ».

Autre moment de découverte important, la Compétition Internationale du Court-Métrage Étudiant qui présentera une dizaine de films reçus du monde entier.

D’autre part, le Pixel week-end organisé chaque année en février par le FabLab de Corte sera présenté durant ces Rencontres via un coup de cœur remis à l’un des micro-métrages d’animation réalisé en 48h.

Enfin, l’Éducation Nationale sera associée à la manifestation, notamment grâce au dispositif de classes jumelées animation d’Una Volta : les courts métrages des élèves de primaire seront présentés en avant-partie des longs métrages.

Pour CNI, Juana Macari revient sur un des moments forts de cette 7ème édition : la présence de Pierre Földes, présent sur plusieurs fronts !

Artiste complet, Pierre Földes est à la fois réalisateur, compositeur et peintre. Né aux Etats-Unis, de père hongrois et de mère britannique, Pierre Földes est le fils d’un pionnier de l’animation informatique, Peter Földes, récompensé à Cannes et aux Oscars. Il grandit à Paris, où il étudie le piano et la composition. Il fait ses débuts en tant que compositeur à New-York pour le cinéma et la publicité avant de revenir en Europe. Passionné de dessin et d’animation, il écrit et réalise lui-même plusieurs court-métrages en adaptant un pipeline de fabrication à ses idées de films. Il développe ainsi une technique et un style personnels et singuliers. Il a été «Lauréat-Prix spécial 2021 de la Fondation Gan pour le Cinéma».