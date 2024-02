Bastia : l’opposition fustige le "gâchis" de l’îlot de la poste

« La mairie avait l’obligation de réussir et ils ont réalisé l’exploit d’échouer sur ce projet ». Julien Morganti, l’élu d’opposition à Bastia, ne décolèrait pas à la suite de la présentation du rapport d’information faite lors du conseil municipal de ce jeudi 22 février.par Pierre Savelli, le premier édile.

Le maire a, en effet, fait le point sur le projet de l’îlot de la poste, ce vaste complexe situé avenue du maréchal Sebastiani, censé redynamiser le centre-ville, qui est pourtant au point mort depuis 2016.







Il est vrai que sur le papier, l’îlot de la poste avait de quoi séduire avec ses 12 823m2, ses logements, ses commerces, ses bureaux et ses locaux pour France Télévisions et la Poste. Mais dans la réalité, le projet patine depuis de nombreuses années. Depuis trop longtemps, vraisemblablement, pour que le délai de livraison de 2026 soit tenu. Après les premières tentatives d’aménagement en 2016, un groupement composé de la mairie de Bastia, La Poste et France Télévisions a été créé en 2019, afin de trouver une entreprise capable de réaliser l’aménagement envisagé. Après plusieurs examens, un contrat de 3,2 millions d’euros a finalement été signé en février 2023 pour la transformation de ce bâtiment. Mais rien ne sera fait par le promoteur immobilier, qui prétend ne pas pouvoir décrocher de permis de construire à cause des services du préfet de Haute-Corse; l’îlot de la poste ferait partie de la zone soumise au risque inondation.

Dans le rapport d’information présenté en conseil municipal, Pierre Savelli revient de manière succincte sur l’évolution du dossier, et les raisons qui ont poussé le groupement Marie-Poste-France Télévisipns à jeter l’éponge et chercher une rupture du contrat à l’amiable avec SAS Antoniotti, le constructeur. « Pour prendre la décision de mettre fin au projet actuel, il fallait que cela soit fait par les trois membres du groupement, qui se sont réunis jeudi dernier, précise Pierre Savelli. Aujourd’hui, nous constatons une défaillance de l’opérateur pour des raisons qui lui sont propres. Devant ce constat, nous changeons notre fusil d’épaule et mettons fin à cette opération ».

Le projet de l’îlot de la poste n’est pas terminé pour autant, puisque la municipalité souhaite créer une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) pour concrétiser ce projet même en cas de défaillance du groupement.







Manque de concertation et sentiment de mépris







Rien des difficultés du projet n’a été, officiellement, porté à la connaissance des élus du conseil municipal, qui ont découvert l’intégralité de l'évolution de l’affaire dans le rapport d’observation, même si la presse avait déjà éventé une partie du secret.

La présentation rapide de la situation dans le rapport présenté par le maire, qui n’était pas soumise à un vote, a été suivie par une interruption de séance d’une vingtaine de minutes afin que les membres de l’opposition puissent prendre connaissance en détail des différents éléments. Une méthode peu appréciée par l’opposition qui, se sentant mise devant le fait accompli, n’a pas manqué de faire entendre son mécontentement. « Si nous n’avons besoin que de vingt minutes pour le comprendre, pourquoi avoir mis autant de temps avant de le présenter? », s’interroge l’élu d’opposition Jean-François Paoli. Pour Julien Morganti de "Un futur pour Bastia", « ce projet symbolise l’échec de la mandature, aussi bien financier que sur le plan de la méthode employée et sur la faible attractivité du centre-ville. On est sur un des sites les plus stratégiques du centre-ville en termes de rayonnement pour l’agglomération », souligne-t-il avant d’ajouter, amer, que sur ce projet, « cela fait huit ans que l’on nous balade, ça pose la question de la méthode politique de la mairie de Bastia ».