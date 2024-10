Bastia : l'école Charpak inaugure son centre de loisirs pour les 3-6 ans

Depuis septembre 2024, l'école maternelle Georges Charpak accueille un centre de loisirs municipal réservé aux enfants de 3 à 6 ans, une première pour la ville de Bastia. Ce projet d'Accueil Collectif pour Mineurs (ACM) est venu combler une demande accrue des familles, notamment celles des quartiers nord et du centre-ville. En tout, 32 enfants profitent désormais chaque semaine d'activités adaptées et d'un environnement sécurisé pendant que leurs parents sont au travail. « La création de ce centre répond à une demande persistante des familles, en particulier dans un contexte de croissance démographique à Bastia et d'augmentation du nombre de familles monoparentales. Les autres centres de loisirs sont en saturation, il fallait donc trouver une solution pour accueillir les enfants et soulager les parents qui peinent à concilier vie professionnelle et vie familiale. Il y avait de la place à l'école Charpak, ce qui nous a permis d'installer le nouveau centre de loisirs ici. » explique

​la directrice de l'éducation et de la vie scolaire, Mathilde Thieblemont.



Pour de nombreux parents, l’ouverture de ce centre représente un réel soulagement. Mère d’un enfant de 4 ans, l’une d’entre elles partage son ressenti : « Enfin, je peux respirer un peu ! Laisser mon fils en bas âge au centre de loisirs m’enlève un poids lorsque je pars au travail. Je sais qu'il s'épanouit, qu'il s'amuse avec d'autres enfants et qu'il découvre de nouvelles activités. C'est important pour son développement, et cela me permet aussi de me concentrer sur mes tâches professionnelles, en sachant qu'il est entre de bonnes mains. »



Ce nouveau dispositif rejoint l'ACM Calloni, situé dans les quartiers sud de Bastia, qui, lui, accueille les enfants de 6 à 13 ans. En tout, les deux centres bastiais comptent 70 enfants inscrits pour les mercredis et de 100 à 170 pendant les vacances scolaires. « Nous proposerons de nombreuses sorties aux enfants tout au long de l'année. Les activités culturelles, sportives et pédagogiques se dérouleront à la Casa di e scenze, à la Casa di e lingue, et au Centre Social François Marchetti », précise Mathilde Thieblemont.



Les inscriptions sont ouvertes à toutes les familles souhaitant profiter de ces structures. « Contrairement aux garderies, il n'y a pas de critères pour inscrire son enfant et qu'il soit accepté. C'est le premier inscrit, le premier servi », ajoute Mathilde Thieblemont. Les parents intéressés peuvent effectuer les démarches via le portail citoyen ou en contactant les équipes de l'ACM.