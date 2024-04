Bastia : l’association "Una Manu" au service des plus précaires

«Lorsque nous avons créé cette association à Bastia nous sommes intervenus principalement auprès d'institutions, notamment les foyers pour enfants » souligne Virginia Biaggi à l’origine de Una Manu. «La précarité galopante nous a incités à étendre nos actions et depuis quelques années nous sommes alertés par les infirmiers libéraux, les assistantes sociales ou encore par les infirmiers coordinateurs pour intervenir dans l'urgence auprès d'un public de retraités, de familles monoparentales, d'enfants, d'étudiants ou encore de personnes résidant en foyer d'accueil. Ils nous alertent quand il n’y a hélas plus d’autres solutions pour ces gens en précarité. On intervient notamment dans le domaine alimentaire ».Cette association, reconnue, a obtenu le prix Femina en 2011 et a terminé 10de l’édition Nationale. « Notre association est une association uniquement fondée sur l'entraide. Nous sommes là pour établir des liens ou les renouer auprès de toutes ces personnes qui vivent aujourd’hui dans l’isolement. Nous n’effectuons aucune démarche auprès d’institutions ou services publics. On démarche uniquement les commerçants. 2023 a été une année riche en émotions. Non seulement nous avons pu aider des personnes socialement isolées et en situation de précarité en leur apportant une aide alimentaire, mais aussi en essayant de rompre cet isolement en gardant un lien avec elles toute l'année, en leur rendant visite régulièrement, en se souciant de leur bien-être».Le jeudi 11 avril à 18h, Marie-Pierre Maroselli dédicacera son livre « Comme des poussières » à l’espace d’édition « Il était une fois », 3 rue Luce de Casabianca à Bastia. La vente des livres sera reversée à l’association Una Manu.