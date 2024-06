Bastia : l'UDAF s'installe dans de nouveaux locaux "pour accueillir tous ceux qui le souhaitent"

Si les personnes présentes lors de l’inauguration s’accordent pour qualifier les nouveaux locaux de l’UDAF de « chaleureux », c’est tout bonnement parce que leur construction s’est effectuée autour de cette valeur. « Depuis le début du projet – dont les prémices ont été abordés dès 2013 -, nous voulions créer des espaces conviviaux, lumineux et accueillants pour les familles », précise le directeur de l’UNAF, Michel Stroppiana. C’est pourquoi, avec les services de l’État, la Collectivité de Corse, la Communauté d’Agglomération de Bastia et la ville de Bastia, l’association a tenu à prendre en compte l’ensemble des paramètres nécessaires afin de « répondre au mieux aux problématiques des quelque 8 000 adhérents ». À commencer par le stationnement. « Lorsque nos locaux se trouvaient en ville, il était difficile de se garer pour les familles », se souvient Michel Stroppiana. Maintenant, grâce au parking, notamment, « nous constatons une augmentation de fréquentation des lieux. Les gens se font véhiculer facilement jusqu'ici ».





Dans le même temps, le nouvel emplacement règle la problématique du développement des services. En effet, par manque de place dans les anciens locaux, les équipes des différents pôles n’avaient jusqu’alors pas la possibilité d’accueillir les divers ateliers (médiations intergénérationnelles, écoute des enfants...) dans les meilleures conditions. Et pour cause, à lui seul, le service de protection des majeurs assure le suivi de 350 personnes. Désormais, chaque pôle a son espace dédié, pour « le plus grand plaisir » des employés.



Aussi, pour assurer une prise en charge optimale des 500 personnes accompagnées chaque année et faire face à l’augmentation des adhérents, le directeur de l’UDAF prévoit de recruter cinq nouveaux salariés d’ici à la fin 2025, qui officieront alors, dans les meilleures conditions dans ces tous nouveaux locaux.