Bastia : i scontri culturali u sabatu in caffè

Un café un peu cosy, un va et vient étonnant, des serveurs qui virevoltent entre les tables, des voix et des chants qui s’en échappent, de quoi interpeller le passant qui s’arrête un peu interloqué et parfois se hasarde à l’intérieur. Il va découvrir un foisonnement vivant, exubérant et puis une femme joviale prend la parole et tout va commencer, le silence se fait, les visages sont tournés vers elle et on sent la hâte de découvrir de quoi sera fait u scontru !





Oui il s’agit de cela, i scontri in caffè, une aventure passionnante initiée en septembre 2022 par Cathy Campana , "una veghja in core di dopu meziornu"comme elle aime l’appeler. Chaque samedi à 16 heures elle va nous surprendre, nous donner la parole, faire circuler ce corse qui semble perdre sa place. Et la magie opère, les personnalités et artistes invités heureux d’être là offrent le meilleur d’eux-mêmes et la preuve en est, ils n’arrivent plus à partir, ils sont pris dans le tourbillon, ils adhèrent complètement au principe, ils sont venus bénévolement et en outre ne comptent même plus leur temps. Les participants vibrent, applaudissent, reprennent les refrains avec enthousiasme, déclament des poèmes pour les plus audacieux, lisent un texte, d’autres chantent, les plus timides attendent d’avoir le courage de prendre la parole, en sirotant un café ou une boisson, seule chose payante, en ce lieu.





Les serveurs sont devenus des amis et poussent la chansonnette si on le leur demande. On y fait ainsi revivre la culture nustrale, on évoque les coutumes, les usages anciens, un berger du Niolu dit la sienne, des improvisateurs participent à une joute verbale, les petits violoneux se produisent un peu intimidés …

Certains se remémorent les quartiers familiers avec un humour désopilant, apportent leur savoir, partagent leurs connaissances, avec une générosité totale.