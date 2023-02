Bastia fête de Notre-Dame de Lourdes

8h30 Messe

10h30 : Messe solennelle

16h15 : Chapelet et litanie de la Vierge Marie

17 heures : Salut du Saint Sacrement suivi de la procession

18 heures : Messe du soir

« En ce temps de neuvaine nous avons prié et notamment porté dans nos prières toutes les personnes malades que nous connaissons, à travers les laudes, messes, chapelets et louanges mariales quotidiens» souligne le Père Georges Nicoli, curé de ND de Lourdes.Construite à partir de 1913, grâce aux dons du Comte Sébastien Gregori, l'église Notre Dame de Lourdes figure comme la seule église de Corse dédiée aux apparitions de la Vierge Marie à Lourdes à la jeune Sainte Bernadette. Elle fut inaugurée le 3 décembre 1916 par Mgr Augustin Simeone, évêque d'Ajaccio, avant d'être consacrée, comme le rappelle l'inscription latine qui surmonte la porte latérale, le 4 mars 1917.En 1943, touchée par les bombardements, l’église perdit sa voûte et ses vitraux d'origine. Seule la statue de Notre Dame de Lourdes située dans le cœur de la bâtisse est restée intacte dans sa grotte.Après la guerre, l’édifice religieux a été restauré et de nouveau inauguré le 30 juin 1946. Son premier curé, et fondateur, le Chanoine Eugène Leschi repose dans la petite chapelle Sainte-Bernadette Soubirous située sous l'église.