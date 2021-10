Bastia célèbre jusqu'à dimanche le chocolat et les délices de Corse

Boulangers, pâtissiers et aujourd'hui chocolatiers : I fratelli Angeli, qui sont sur la place de Haute-Corse depuis une cinquantaine d'années, ne cessent d'élargir la palette de leur belle production.

Après le pain et les gâteaux l'entreprise a fait le pari de se developper en misant sur le chocolat.

"Les deux frères ont commencé a faire du pain et à le vendre dans les villages" explique Saveria Angeli. il y a eu la boulangerie, puis le salon de thé. Ensuite, encore, la pâtisserie, la crêperie, les glaces maison. Aujourd'hui ce sont les chocolats que je fabrique moi-même. Avec du Barry principalement mais bien plus avec du Qualgo, parce qu'il est plus lacté et plus gourmand. Quant au chocolat noir il est à 70% parce que ceux qui aiment le noir, il faut que le produit soit assez soutenu."

Ce sont des chocolats qui conviennent bien et qui sont appréciés. Pour l'instant donc pas question d'en changer"