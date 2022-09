Bastia : ce vendredi, c'était la rentrée des classe pour les 1 290 lycéens du Fango

Grands sourires, regards anxieux, frimousses stressées : c'était le grand jour ce vendredi 2 septembre pour environ 400 élèves de seconde du lycée Giocante di Casabianca de Bastia qui ont fait leur rentrée à 9 heures sous les yeux de la nouvelle proviseur, Anne Malka, qui a pris ses fonctions en cette rentrée scolaire 2022 après le départ de Jean-Martin Mondoloni pour la cité scolaire de Montesoro .



Les souvenirs de l 'été encore dan s la tête, ces jeunes on découvert leur nouvel établissement et pour l'occasion la c onseillère exécutive en charge de l’éducation et de la formation, Antonia Luciani , le maire de Bastia, Pierre Savelli , son adjointe Ivana Polisini et le député de la circonscription, Michel Castellani étaient venus encourager ces élèves qui débutent cette année scolaire, marquée par un retour à la normale après deux années de pandémie .



Avec 1 290 élèves répartis en 13 sections, le lycée du Fango accueille aussi la classe préparatoire hypokhâgnes , qui forme en deux ans, après le bac , aux concours d'entrée de plus prestigieux établissements d'enseignement supérieur du pays. Cette année encore, la première année est composée d'élèves qui viennent des quatre coins de l'ile mais du continent pour intégrer cette classe et bénéficier de l’enseignement de qualité dispensé par les professeurs.



L'établissement propose des filières générales et technologiques, mais aussi un BTS en plus de c ette classe prépa à ses 1300 élèves.