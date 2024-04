Bastia : baptême de plongée pour trois jeunes autistes

« Notre Association GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Zee Office a été créée en janvier 2021 » indique Thibault Sciacca, un des animateurs de l’association basée à Biguglia au lieu-dit Ceppe. L'association est parrainée par Espoir Autisme Corse, avec le financement de l’Agence Régionale de Santé. « Elle s’adresse aux personnes atteintes du TSA, Trouble du Spectre de l'Autisme et TND, Troubles du NeuroDéveloppement ayant des difficultés relationnelles mais qui sont suffisamment autonomes. Notre action n’est pas médicale mais sociale » L’encadrement de toutes les animations est assuré par deux animateurs, TSA, Gwenaelle Renoux et Thibault Sciacca, qui proposent des activités diversifiées.Devant le club de plongée de Tony Viacara, situé Quai des Martyrs à Bastia, Titouan, Thomas et Alexandre sont prêts à se jeter à l’eau. Ils seront encadrés par Thibault et Audrey, qui se joint également de temps en temps à l’équipe de Zee Office, et de Tony Viacara, plongeur renommé et Cédric Curier, chef du centre de plongée du Marine Diving Center.«Le but est de faire découvrir à nos trois adhérents les splendeurs sous-marines, de leur faire passer un moment de bonheur, de bien-être et pourquoi pas sortir de leur bulle » explique Thibault Sciacca. «Nous œuvrons avec toutes sortes de clubs ou d’associations pour des activités. C’est parfois difficile pour des jeunes qui souffrent de tels troubles d’être accueillis dans des clubs civils pour pratiquer le sport. Il y a leur crainte, leur peur mais aussi le manque d’accueil des responsables des associations sportives. Être avec eux c’est les rassurer, leur donner confiance, leur envoyer de bonnes ondes. A travers d’activités qui leur plaisent on veut briser l’isolement social. On propose aussi des activités artistiques, des sorties culturelles et des activités de création, de l’informatique. Ces activités peuvent accueillir de 3 à une dizaine d’adhérents, tout dépend des activités. Nous-mêmes TSA nous pouvons les aider, car on les comprend, on sait par quoi ils passent et on essaye de les aider en leur donnant des clés que nous avons-nous-mêmes réussis à trouver et pour que le chemin soit moins difficile, dans la bienveillance et la tolérance . »Avec Tony et Cédric, les jeunes ont pu admirer les merveilles sous-marines à quelques centaines de mètres au large de Bastia. « Il y a quelques jours c’était la journée mondiale de l’autisme, on a donc proposé à l’association des baptêmes de plongée » explique Tony Viacara. «À bord du canot on va leur expliquer la manière de plongée, la technique, les rudiments et on va s’adapter à eux. La plongée se fera entre 2 et 6 mètres selon comment se passe la séance. On fera aussi quelques mètres avec masque et tuba ».