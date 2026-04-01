Bastia : au conseil municipal, budget et indemnités d’élus au cœur des débats

(Photos Gérard Baldocchi)





C’est un conseil municipal sous tension qui s’est tenu à Bastia, jeudi après-midi, où plusieurs rapports ont suscité de vifs échanges entre majorité et opposition. À commencer par le débat d’orientation budgétaire de la ville, présenté « dans un contexte de crise budgétaire majeure de l’État », une crise « qui doit conduire à développer des stratégies d’anticipation aux fins d’amortir les diminutions de dotations et de subventions ». La municipalité propose ainsi d’augmenter la taxe foncière « de 85 euros par an en moyenne, soit moins de 8 euros par mois pour chaque foyer fiscal propriétaire de biens immobiliers ».





Elle rappelle également que « contrairement à la plupart des communes qui ont procédé régulièrement à des réactualisations ou des augmentations », cet impôt n’a pas été revalorisé à Bastia depuis 2009. « Lorsque nous regardons notre fiche d’imposition foncière, nous voyons parfois des augmentations, mais celles-ci ne sont pas dues à la commune elle-même et à ce sur quoi elle peut actionner », a indiqué Didier Grassi, adjoint au maire délégué aux finances, précisant que le taux de la taxe foncière à Bastia « restera quand même inférieur à la moyenne nationale ».





De son côté, l’opposition a vivement contesté cette orientation, dénonçant « un mauvais signal envoyé à la population et aux commerçants ». « Cette décision relève d’un mensonge par omission », a martelé Julien Morganti. « Jamais pendant la campagne vous n’avez annoncé cette mesure. La hausse touche tout le monde, les propriétaires mais aussi les locataires sur lesquels elle sera répercutée. » De son côté, Sylvain Fanti a interpelé Gilles Simeoni en lançant que « vous devez assumer ce choix, pas le maquiller en fatalité », et que cette décision est « un manque de respect envers les Bastiais qui payent leurs impôts et qui attendent des résultats et qui vont payer sans rien avoir en retour ».



En réponse, Hélène Beretti, 3e adjointe, a expliqué que la majorité « a pleinement conscience que cette évolution n’est pas anodine » mais qu’elle est « devenue nécessaire » après près de deux décennies sans augmentation et un « contexte actuel trop incertain ». « Aujourd’hui, il s’agit d’une question structurelle : il nous faut garantir un modèle soutenable dans la durée », a-t-elle précisé.

