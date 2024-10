Bastia Ville Digitale : une semaine pour éveiller l'esprit critique des jeunes face aux défis du numérique

Du 14 au 18 octobre, l’Alb’Oru accueille la 14e édition de Bastia Ville Digitale (BVD), un événement qui invite collégiens et lycéens de l’agglomération à réfléchir sur leurs usages du numérique. Organisée par l’association Emaho, en partenariat avec la municipalité, la Communauté d’agglomération de Bastia et l’Agence nationale pour la cohésion des territoires, cette initiative vise à faire découvrir les multiples facettes des technologies modernes tout en soulignant leurs avantages et leurs dangers. « C'est l'esprit critique qui nous différencie de l'intelligence artificielle », affirme Jean Leccia, président d’Emaho et organisateur de l’événement. Alors que les outils numériques imprègnent le quotidien des Français, la dépendance aux écrans atteint des niveaux préoccupants. Selon une étude récente de l'Arcep, 85 % des Français passent en moyenne plus de quatre heures par jour devant un écran, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette.



Cette année, Bastia Ville Digitale met l’accent sur l’importance d’un esprit critique face à la surinformation. Jean Leccia souligne que « entre désinformation, fake news, et addiction aux écrans… On absorbe une quantité astronomique d’informations qu’on ne questionne pas toujours. Il est facile de s’y perdre. »



L'événement ne s'adresse pas seulement aux jeunes : des activités sont également prévues pour le grand public, notamment des rencontres axées sur les mauvais usages d'internet, répondant aux préoccupations des parents concernant l'utilisation excessive des smartphones par leurs enfants. « Nous voulons rassembler parents et enfants pour recréer ce lien autour du numérique, souvent source de séparation », déclare Jean Leccia.

Il ajoute que l'objectif est de « faire en sorte que l'humain soit plus fort que le numérique, en armant les gens, notamment les enfants. Cela permet de mieux comprendre le numérique, ses enjeux, et comment en tirer parti. Nous aspirons à un numérique émancipateur plutôt qu'imposé, tout en prévenant des dérives. » Le numérique, pour lui, doit être perçu comme un outil d'émancipation, offrant des possibilités telles que la communication à distance, la découverte de métiers créatifs et le développement économique d'une île comme la nôtre.



Des ateliers et des influenceurs au programme

Le BVD propose cette année six ateliers ludiques pour sensibiliser petits et grands aux outils numériques : codage, graphisme, design sonore, trucage vidéo, robotique, et présentation d’un journal télévisé. De plus, des YouTubeurs et influenceurs seront présents pour enrichir l'événement. « Samedi après-midi, nous aurons des tables rondes et conférences sur l'esprit critique, avec une dizaine d’interventions aux côtés de YouTubers et d’influenceurs », précise Jean Leccia. Parmi eux figurent des chaînes populaires comme La Tronche en Biais, Vled Tapas, et GeeknFit.



Cette 14e édition du BVD s'annonce riche en découvertes, avec une fréquentation attendue de 1 500 à 2 000 personnes. Pour clore cet événement en beauté, une grande kermesse numérique, baptisée Lupinu Factory, se tiendra le samedi après-midi. Vingt stands interactifs seront déployés à travers trois sites : l'Alb’Oru, la Casa di e scenze et la Maison des quartiers sud. Le grand public est ainsi invité à explorer les technologies de demain et à redéfinir son rapport au numérique.