Bastia Ville Digitale : Un hackathon junior pour améliorer les quartiers sud de la ville

Projet Ouïe ou Lutte contre le bruit.

Projet Pollu’kids sur la pollution

Projet Pieton road, sur la mise en place de rues piétonnes

Projet Cabi Netti, sur l’hygiène dans les toilettes publiques et au collège.

Projet Ma cabane loisir

Projet de sensibilisation au tri pour les personnes à mobilité réduite

Pour cette «Usine à projets », nom donné à cet Hackathon junior, deux classes de 5du collège de Montesoro à Bastia, dont une de SEGPA, soit 36 élèves, avaient été conviées par les organisateurs. Durant cette journée les collégiens ont pu entrer dans la peau d’un paysagiste, d’un décorateur, d’un entrepreneur, d’un ingénieur ou d’un acteur social, pour imaginer ensemble le quartier idéal, le quartier de demain, trouver des idées pour améliorer les quartiers sud de la ville.« Il s’agit d’une journée où on a détourné les méthodes agiles d’une start-up pour les adresser à des collégiens, sur des enjeux d’utilité publique » explique Sébastien Poulet-Goffard, co-fondateur de la Compagnie Générale des Autres, organisatrice de cette journée dans le cadre de BVD. «Nous avions constitué 6 groupes mixtes avec ces deux classes de 5. On les a réunis autour d’une problématique qu’ils ont au préalable identifiée. On a ensuite essayé de designer, de prototyper une solution en faisant le tour du problème. On a ensuite testé la solution dans le quartier en questionnant les gens, en leur demandant leurs solutions, en leur proposant aussi leurs propres solutions ».Six groupes mixtes avaient ainsi été formés, chacun porteur d’un projet :«Après être allés dans la rue, les enfants ont affiné leurs solutions et les ont proposées à un jury composé notamment du maire de Bastia, de ses adjoints et d’autres décideurs publics comme par exemple la principale de leur collège» continue S.Poulet-Goffard. «C’est une journée très riche pour les enfants car ils se sont retrouvés en posture d’acteurs autour de problématiques qu’ils rencontraient. Cela les a aussi mis en posture de présenter leurs solutions. C’était aussi gratifiant pour eux de pouvoir présenter le fruit de leur travail. C’est aussi important pour la municipalité, car ces projets sont sources d’inspiration sur les problèmes rencontrés par la jeunesse et ce qu’elle suggère pour les résoudre. Il n’y a pas de suivi de ces projets. Les enfants les ont présentés au maire, libre à lui ensuite de s’en saisir »En fin de journée ont été remis les diplômes récompensant le travail des élèves :Le projet «Ouïe» a obtenu le prix du projet le plus visionnairePiéton Road, prix du projet le plus responsableSaClef, prix du projet le plus innovantMa Cabane Loisir, prix du projet le plus intergénérationnelPollu'Kids, prix du projet le plus solidaire.Cabi-Netti, prix du projet le plus utile.