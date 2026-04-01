Bastia - Vacances sportives de la CAB : sport accessible à tous et activités gratuites pour les jeunes du territoire

Matteo Lanfranchi le Jeudi 23 Avril 2026 à 16:10

La Communauté d'Agglomération de Bastia propose chaque période de vacances scolaires un programme d'activités sportives gratuites pour les jeunes du territoire. Une initiative qui s'inscrit dans une politique sportive plus large, portée par la vice-présidente Caroline Colombani.