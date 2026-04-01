Bastia - Vacances sportives de la CAB : sport accessible à tous et activités gratuites pour les jeunes du territoire

(Photos Gérard Baldocchi)
Pour Caroline Colombani, vice-présidente en charge du développement de la pratique sportive, le sport est avant tout une mission de service public. "Quand on dit politique sportive, ça ne veut pas dire seulement gérer des créneaux ou des infrastructures, ça veut dire aller chercher des gens qui n'ont pas forcément accès au sport, pour différentes raisons. Que ce soit de l'exclusion sociale ou financière, on se doit de leur proposer une offre adaptée." Les vacances sportives s'inscrivent pleinement dans cette vision, avec pour priorité les jeunes et les scolaires. Dès la rentrée prochaine, le catalogue de sports proposés aux scolaires passera de 4-5 disciplines à plus d'une dizaine.
Sur le terrain, c'est Marc-Antoine Battini, chef des services d'animation, qui coordonne le programme. En moyenne, une dizaine d'enfants participent par activité, ce qui représente environ une centaine de jeunes sur l'ensemble d'une période de vacances. Les activités terrestres s'adressent aux 8-13 ans, le nautisme aux 9-16 ans, et l'apprentissage de la natation est ouvert dès 6 ans. Le programme est encadré par 15 éducateurs au total, dont 8 maîtres nageurs, 3 animateurs terrestres et un moniteur de voile renforcé par deux éducateurs saisonniers à partir de mars.
La voile, star des vacances sportives
Parmi les activités proposées, la voile remporte un succès particulier à A Rinella. "Ça marche énormément", confirme Marc-Antoine Battini. La natation aussi, "pour les enfants qui ne savent pas nager, c'est toujours une crainte des parents." Le VTT figure également parmi les activités les plus appréciées. Les listes d'attente témoignent de cet engouement : sur les activités limitées en nombre comme la voile, les places partent vite. Mais au-delà des classiques, la CAB aime faire découvrir des sports qui le sont moins. "L'idée c'est de faire découvrir des pratiques qui ne sont pas forcément très connues, sortir un peu du football, du basket, du rugby."
Et cet été ?
Le programme estival débutera aux alentours du 6 juillet, avec une orientation davantage tournée vers les activités nautiques : voile, kayak et paddle qui sont au programme, mais les randonnées seront aussi au rendez-vous. Les inscriptions ouvriront à partir du 15 juin auprès du service des sports de la CAB.