Bastia : Une marche non violente contre le CET de Ghjuncaghju ce dimanche 25 juillet

Top départ de la marche au pied de la citadelle de Bastia, sur le vieux port ce dimanche 25 juillet à 10 heures avec une seule consigne pour les participants : être habillé de blanc. Un dress code à « la portée symbolique, rappelant la pureté » pour Stevana Careddu, chargé de projet à l’AFC Umani. C’est elle qui, avec deux élèves du BTS SAM, a mis sur pied l’opération. Le reste a suivi. « Tous les élèves se sont sentis très impliqués pour la défense du Tavignanu » précise-t-elle. Certains se sont d’ailleurs rendus sur site pour comprendre les enjeux et se faire leur propre avis.



Le tracé de la marche non violente, qui passera par le quai des martyrs et la place Saint-Nicolas, terminera sa course devant l’église Saint-Roch, dans la rue Napoléon. Là, une partie des élèves prendront la parole pour passer leur message : « Nous les jeunes nous pensons à notre avenir et à celui de la Corse. Pour cela nous disons NON à l’enfouissement des déchets dans les méandres du Tavignanu et nous disons OUI à une vraie solution pour réduire et mieux gérer nos déchets. La terre et l’eau nous font vivre alors ne les empoisonnons pas ». Le collectif Tavignanu Vivu sera évidemment présent à la marche.