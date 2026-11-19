Ce samedi 21 novembre, de 10 heures à 23 heures, le centre culturel l'Alb'Oru de Bastia accueillera une journée entièrement consacrée aux professionnels de la musique. Artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, interprètes, producteurs et porteurs de projets corses auront l'occasion de rencontrer les équipes de la Sacem, du Rézo, du Centre national de la musique (CNM), de l'Adami, de la Spedidam et de la Collectivité de Corse, afin d'échanger avec des experts du secteur et d'obtenir des réponses concrètes à leurs questions.



Tout au long de la journée, les participants pourront composer leur propre parcours parmi une série de conférences, d'ateliers et de rendez-vous individuels consacrés aux droits d'auteur, à la protection sociale, aux dispositifs d'accompagnement et de financement ou encore au développement de projets musicaux.



Les échanges débuteront dès 10h15 par une conférence consacrée à l'écosystème musical et aux moyens de développer sa carrière. À 11h45, les différents dispositifs de soutien proposés par la Sacem, le CNM, la Spedidam et l'Adami seront présentés aux participants. Des ateliers permettront également aux artistes de présenter leurs projets, de rechercher des partenaires créatifs et de découvrir les services en ligne de la Sacem.



L'après-midi, plusieurs rencontres seront consacrées à la collecte et à la répartition des droits d'auteur en Corse, aux fondamentaux du droit d'auteur et à la protection sociale des artistes. Une conférence abordera également la question de la musique traditionnelle corse, autour de sa protection, de ses arrangements et de sa revendication.



La journée se poursuivra à partir de 18 heures par un moment de convivialité et une soirée musicale organisée par le Rézo. Dès 20h30, trois artistes et groupes émergents se succéderont sur scène avec Flö (pop urbaine), Hacienda (post-funk/cold wave) et Loba (rap).



L'entrée est libre.

