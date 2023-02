Bastia : Une journée Manga réussie à la médiathèque Duriani

« C’est désormais un rendez-vous très attendu » explique Jessica Rey qui organise ces animations avec François-Xavier Leoncini. « Nous y proposons divers ateliers comme le dessin, le mangazine, la création d'animés, l’animé-club, des expositions et bien sûr des rencontres avec des mangakas . » Et le programme était des plus étoffés ce mercredi avec notamment la création du deuxième numéro du magazine manga Salta avec à la baguette et aux crayons Tittò Limongi. Succès aussi pour l'atelier « créé ton animé » d’André Perfetti. Cet animé sera projeté lors de la Mangamania Bastia#3, la grande fête du manga en juillet prochain à l’Alb’Oru.



Les « otaku », une bonne quarantaine, n’ont pas manqué non plus le rendez-vous de l’après midi avec le mangaka Camille Moulin-Dupré, auteur-réalisateur de film d'animation et graphiste. Il est notamment l’auteur du manga en deux volumes « Le voleur d'estampes », réalisateur du court métrage « Allons-y ! Alonzo! » sur Jean-Paul Belmondo et collaborateur de Wes Anderson pour « L'île aux chiens ».



Après une conférence et un master class, l’intervenant s’est livré à une séance dédicaces.

Prochain rendez-vous pour les amateurs de manga : mercredi 26 avril avec des ateliers et un shooting Cosplay !



Info et inscription au 04.95.47.47.17 (Jessica Rey ou François-Xavier Leoncini).