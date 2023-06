Bastia : Une balade à la découverte du patrimoine insolite

La promenade Salvatore Viale est désormais un événement incontournable à Bastia. C'est l'occasion pour les participants de découvrir des lieux discrets et souvent méconnus de la ville. Cette déambulation dans les rues de Bastia réserve des surprises aux curieux et aux passionnés de patrimoine ancien, révélant des bâtiments et des sites insoupçonnés. Le point de départ de la promenade a été le couvent Saint Antoine, où les participants ont eu le privilège de visiter les parties privées de l'édifice ainsi que la salle des exorcismes, offrant une expérience exceptionnelle. Les surprises se sont enchaînées tout au long de la promenade.



Pour rejoindre le centre-ville, une première halte a été proposée à la bibliothèque municipale, où les visiteurs ont pu profiter de boissons offertes et de magnifiques intermèdes musicaux interprétés avec ravissement par l'Archetti Bastiacci. La visite s'est ensuite poursuivie à travers les églises, les chapelles et les sacristies de la ville, offrant des moments de surprise, de découverte et d'émerveillement dans ces lieux discrets. Par exemple, l'église Santa Risabetta, qui n'avait pas reçu de visiteurs depuis 1972, a dévoilé un espace déserté mais agréable, avec une remarquable rampe en fer forgé réalisée par le même artisan ayant créé les rampes du Ritz.



La déambulation s'est ensuite dirigée vers San Carlu, accueillie par le prieur de la confrérie, Charles Guidicelli, qui a dévoilé un petit trésor du 17e siècle : un retable, des colonnes et un autel parfaitement restaurés, constituant l'ancien oratoire où se trouve aujourd'hui le cinéma le Studio. Les participants ont également eu l'occasion de visiter la sacristie et la pièce des mariages de la plus grande église de Corse, située dans le quartier de Terra Vechja à San Ghjuvà, qui abritent de magnifiques peintures et divers objets religieux. Enfin, la visite ne pouvait ignorer A Cuncezziò, avec son sublime linceul en velours de Gênes.



Le retour vers la bibliothèque a été éblouissant pour les yeux du public. Linda Piazza a exposé d'anciens manuscrits, récemment restaurés, notamment un incunable, le manuscrit de la Divine Comédie de Dante, ainsi qu'un autre manuscrit du célèbre écrivain florentin Boccace. La soirée s'est conclue avec un apéritif dînatoire offert par la ville et de nombreux partenaires. Linda Piazza et Philippe Peretti ont brillamment dirigé cette déambulation, et une nouvelle promenade Salvatore Viale promet déjà d'être riche en découvertes et surprises l'année prochaine.





La promenade est un ancrage dans l'histoire de la ville

Le fil rouge de cette promenade n'est autre que Salvatore Viale qui joua un rôle prépondérant dans la promotion de la culture corse traditionnelle. Le pari relevé par Linda Piazza remet au centre de cette manifestation ce même intérêt. La directrice de la bibliothèque détaille "il y a un réel intérêt pour la culture. Les gens sont avides de savoirs et de surprises aussi, alors,il y a quelques années, j'ai imaginé cette promenade. Je ne m'étonne plus du succès qu'elle remporte, car le public va crescendo chaque année. Cette promenade que j'avais imaginée est devenue un rendez-vous. Les précédentes éditions ont permis de découvrir avec un œil différent, les jardins et l'année dernière nous avons visité les palais bastiais. Notre adjoint au patrimoine, Philippe Peretti est une aide précieuse, il participe à montrer cette promenade comme un ancrage dans l'histoire de la ville. Nous nous inscrivons dans le cadre de Histoire(s) en Mai ,et nos partenaires sont riches de projets auxquels nous participons. Chaque année, je décline une thématique qui permet des découvertes et rend plus accessibles certains lieux peu ou pas fréquentés de la ville. C'est une vraie découverte du patrimoine émaillée de conférences, d'interventions de spécialistes et le petit plus est que nous essayons toujours de surprendre. Nous avons un autre projet qui pour le moment est embryonnaire. Mais j'ai déjà une nouvelle idée pour l'année prochaine. Et concernant la thématique retenue, l'itinéraire découvert, on monte d'un cran."



Affaire à suivre donc pour une nouvelle histoire de Bastia instructive et ludique.