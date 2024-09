Bastia : Une "Boum pas comme les autres" pour les enfants au jardin de l'Annonciade

C'est une après-midi pas comme les autres qui s'annonce le mercredi 2 octobre au Jardin de l'Annonciade, dans le quartier du Fangu à Bastia. À partir de 15h, "Boum pas comme les autres !" réunira des enfants de tous horizons, accompagnés de leurs parents, pour partager un moment festif et inclusif. Organisée par L'Éveil de Haute-Corse, et plus précisément son Institut Médico-Éducatif (IME) dédié aux enfants en situation de handicap, cette fête vise à favoriser les rencontres entre enfants dits "ordinaires" et "extraordinaires".



Avec le soutien de partenaires tels que le centre culturel Una Volta, les médiathèques de Bastia et la Casa di e Lingue, l’événement proposera une série d’activités créatives et ludiques. Ateliers d'arts plastiques, jeux traditionnels, moments de lecture, zumba et percussions rythmeront l'après-midi. Ces animations, conduites par les intervenants de l'IME et les partenaires locaux, seront l'occasion pour les enfants de se découvrir, de jouer ensemble et de créer des liens.



Le point d’orgue de la journée sera une boum animée par DJ UN*DEUX, promettant un moment de fête et de danse accessible à tous. Un goûter sera également offert tout au long de l’après-midi, grâce au soutien généreux des sponsors tels que Côté Jardin, Tukemu et l’ESAT de L’Éveil.



Cet événement s’inscrit dans une volonté affirmée de L'Éveil de Haute-Corse de rendre les rencontres entre enfants plus inclusives. "Nous avons à cœur de toucher un public plus large, et d’encourager les échanges entre les enfants dits 'ordinaires' et ceux que l’on appelle 'extraordinaires'," indiquent les organisateurs.. "C'est un moment où chacun peut s'exprimer, se divertir et apprendre de l'autre, sans distinction."



Les organisateurs espèrent voir de nombreux participants et invitent les familles de Bastia et d’ailleurs à profiter de cette belle occasion de partage et de solidarité.