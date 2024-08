Bastia : Un grand concours de boules pour la 2ème édition du « Mémorial Pierre-Franc Tolaini »

Après le tournoi de sixte 2023 dédié au passionné de football qu’était Pierre-Franc Tolaini, son frère Freddy, sa famille, ses proches et l’association « Les intimes de Pierre-Franc » ont voulu cette année lui rendre hommage à travers un grand concours de boules.Pierre-Franc Tolaini, commerçant au Café des Intimes de la place du marché en centre-ville est décédé à l’âge de 35 ans dans un accident en août 2022 sur le cordon lagunaire de la Marana. Passionné de football, il avait évolué dans les catégories jeunes du SC Bastia puis à l’As Furiani-Agliani. C’était aussi un amateur de boules.C’est donc la plage de l’Arinella qui servira de décor à ce concours de doublettes hommes et femmes, ouvert au tout venant. Le vendredi 2 août à partir de 18h30 les participants seront versés dans des poules. Les équipes s’affronteront ainsi jusqu’en 16emes de finale.Samedi à partir de 18h30 se disputeront alors les 8emes de finale et les phases finales des doublettes féminines.La doublette masculine vainqueur remportera le trophée Pierre-Franc Tolaini, et 1500 €.prix : 900 €et 4prix : 350 € X 2au 8prix : 320 €au 16prix : 160 €La doublette féminine empochera 200 € + les mises.Sur place petite restauration et buvettes.A noter que les parties seront retransmises sur le FB « Corse Sport Diffusion » Inscriptions sur place ou au 06.22.97.12.77