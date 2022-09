Bastia : U ritornu di a china à l’antica piazza di u Mercà

« A china à l’antica est organisée par l’Associu U Mercà en partenariat avec la ville de Bastia » explique Jean Giambelli, directeur du Centre Communal d’Action Sociale de la ville. « Le but est de favoriser le lien intergénérationnel et ainsi ce loto s’adresse à tout public, âgé et jeune. »



Ce rendez-vous très prisé avait dû être interrompu en 2020 et 2021 pour cause de Covid. Il réunit chaque année entre 100 et 150 personnes, de tous les âges, en toute convivialité, sur l’emblématique place du Marché à Bastia. Pour cette 3ème édition, de nombreux lots sont à gagner. « C’est un évènement convivial qui permet de profiter en famille de ce jeu emblématique dans le quartier du marché. Il marque aussi la rentrée pour notre centre social qui en 2022/2023 sera riche en évènements » précise Françoise Filippi, Vice-Présidente de CCAS.