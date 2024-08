Bastia : Surpris en pleins ébats sur la plage !

La police est, en effet, intervenue jeudi après-midi, pour mettre fin à un "sea, sex and sun" auquel s'adonnait un couple sur la plage de l'Arinella à Bastia. Devant les vacanciers cela n'est pas particulièrement recommandé.



D'autant que "le Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de s'exhiber dans un lieu public ... même sous une couverture !" précisent, non sans humour, les services de Police.



Le couple en question, sans doute sous le coup de l'effet désinhibiteur de la canicule, a, bien sûr, été ramené au commissariat et une procédure judiciaire a été ouverte.