Bastia : Quels arbres planter pour remplacer les palmiers de la place Saint-Nicolas ? C'est à vous de choisir

Depuis les premières infestations en 2006, Bastia a déployé d’importants moyens pour lutter contre le charançon rouge (Rhynchophorus ferrugineus) qui s'attaque aux palmiers Phoenix canariensis. Malheureusement, malgré ces efforts, les attaques n’ont pu être stoppées.

En 2023, la ville a pris la décision d'abandonner les traitements et de lancer un projet de remplacement des palmiers par d’autres essences, pour mieux résister aux ravageurs et maladies à l'avenir. Plusieurs sites emblématiques de Bastia sont concernés par ces replantations, notamment Spassimare, la Place Saint Nicolas, et l’avenue Pascal Lotta. Parmi eux, l’allée du 173e RI a été choisie pour faire l’objet de d'une consultation citoyenne. L’objectif est de remplacer les palmiers abattus par 23 nouveaux arbres, créant ainsi une promenade ombragée tout au long de la place Saint Nicolas.



Votre avis compte

Pour éviter une nouvelle infestation, la Mairie de Bastia mise sur la diversité végétale. En effet, les ravageurs et maladies se propagent moins facilement dans des environnements où plusieurs espèces sont présentes, car chaque essence possède ses propres résistances et vulnérabilités.



La Ville de Bastia invite ses habitants à participer activement à ce projet en choisissant leurs cinq essences préférées parmi dix propositions. En quelques clics, chaque Bastiais peut contribuer à façonner le futur paysage de cette allée emblématique.



Comment participer ?



La consultation publique se déroulera du 8 au 21 juillet. Rendez-vous sur le site de la mairie