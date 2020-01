Bastia : Quand les arts se mélangent pour donner le spectacle Immurtali

Tout commence en mars 2018, quand Armand Luciani, photographe de la région bastiaise expose ses clichés des lieux abandonnés de la ville (l'hôtel Ile de beauté, le couvent Saint François, la congrégation du bon pasteur et la prison Sainte Claire). L'évènement rencontre un très gros succès si bien que l'artiste propose à ses amis danseur un nouveau projet : un spectacle mêlant photographie, danse et chant. Tout de suite ils acceptent avec enthousiasme. C'est ainsi que né la pièce chorégraphique Immurtali et le Collectif 1+1.Le spectacle est le fruit d'une création commune entre Armand et quatre jeunes danseurs insulaires, professeurs de Jazz diplômé d'Etat : Jean-Baptiste Bartoli, 35 ans, directeur de l'école de danse JBB, son frère Pierre-Dominique Garibaldi, 27 ans, Estelle Garcia 24 ans et Barbara Brecqueville 25 ans.Depuis un an, les 5 artistes réinterrogent 4 lieux bastiais abandonnés à travers des chorégraphies de style contemporain, des projections photographiques et des jeux de lumières. Jean-Baptiste Bartoli explique :​Le travail chorégraphique s'articule autour de différentes sensations que procurent les lieux. Les danseurs s'inspirent des clichés d'Armand, l'histoire des lieux et de ce qu'ils dégagent pour raconter à leur manière une nouvelle histoire. Estelle Garcia raconte : "Armand Luciani a aussi fait appel à des chanteurs et compositeurs comme Paul Cesari, Francine Massiani, Pasqua Pancrazi ou encore Clément Albertini pour la musique originale du spectacle. A long terme, le collectif 1+1 aimerait présenter son spectacle dans différents lieux de Corse.En attendant, vous pouvez venir les voir sur scène le 15 février au théâtre de Bastia. Pour l'occasion, l'exposition Immurtali sera recréée dans le péristyle.Pour se procurer une place rendez-vous en billetterie au Théâtre municipal de Bastia ou sur le site en cliquant ici