Bastia : Michèle Corrotti reçoit la légion d’honneur

Professeur de lettres et de cinéma, aujourd’hui retraitée, Michèle Corrotti œuvre depuis quarante ans pour le cinéma à Bastia. Militante culturelle de la première heure, elle est à l’origine de l’option Cinéma Audiovisuel au lycée du Fango.Présidente du festival méditerranéen de Bastia , Arte Mare et des rencontres littéraires Histoire(s) en Mai, Michèle Corrotti est également autrice de romans historiques et de livres pour enfants, peintre, dessinatrice…Récemment, elle a été choisie pour faire partie des portraits de femmes en Corse dans l’ouvrage 21 femmes qui font la Corse, de Dominique Pietri et Jean-Pierre Castellani.En juillet dernier, nous apprenions la nomination de Michèle Corrotti.Deux mois plus tard le rendez-vous était pris : Jean-Pierre Mattei, après un discours élogieux et non démérité, sur le parcours admirable de cette femme d’art et de culture, a remis les insignes de la Légion d’honneur sous les applaudissements de l’assemblée présente.