Bastia : le Festival Arte Mare "fait sauter la banque"

Les films :

Le partenariat avec la Cinémathèque de Corse

Le grand débat animé par Christophe Bourseiller

Le débat Noir et Blanc

Les rendez-vous

Appuntamenti tous les soirs 18h au Centre Culturel Una Volta Rencontres avec un cinéaste, un romancier, un journaliste, un chroniqueur, programmées et animées par Christophe Bourseiller : Pierre Salvatori, Émilie Dequenne/Jacques Fieschi, Camille de Casabianca, Cédric Khan, Émilienne Malfatto

Conférence ou Master Class: Les banquiers florentins et Dante par Angela Orlandi. Professoressa di Storia Economica. Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa Universita' degli Studi di FirenzeFacoltà di Economia

Visio-conférence : La crise islandaise et la crise grecque

U Caffè Di U Corsu : Rencontre en langue corse animée par Romain Giorgi et Jean-Toussaint Bartoli, Frapper monnaie

Ciné-Brunch :

L’hommage à Denise de Casabianca

Les compétitions :

Compétition méditerranéenne

Compétition corse

Compétition du film d’écoles méditerranéennes

Hors Compétition/Panorama:

Ouverture

Clôture

Avant-premières, panorama, courts et longs métrages

Le Prix Ulysse / Chemin de Fer de la Corse

Prix Ulysse à la première œuvre ou première traduction qui récompense un auteur méditerranéen : Que sur toi se lamente le tigre d’Émilienne Malfatto

Prix Ulysse à l’ensemble de l’œuvre : Rosa Montero

À l’écoute du cinéma - partenariat Sacem

Les arts mêlés

APPUNTAMENTI È PAROLLE

EXPOSITION COLLECTIVE

STYLE, LE PERISTYLE ! Le Village du Festival

Installation/Déco : Conception/réalisation Sylvie Medori et son atelier

Le bar du Festival et des brèves de comptoir… Nadia Galy/Patricia Guidoni/Babeth Morganti, Vanina Calendini

La gastronomie

Cette édition 2021, intitulée « Arte Mare fait sauter la banque» sera étoffée avec 60 films, les compétitions, les Prix du cinéma méditerranéen, axés cette année sur la condition féminine, les problématiques économiques Nord-Sud, l’immigration, les échanges transculturels mettant à l’honneur les jeunes créateurs et les cinéastes confirmés de Corse et du Mare Nostrum. A l’affiche aussi le film corse, le film d’écoles de cinéma, des films pour la jeunesse, des avant-premières, le traditionnel Prix littéraire Ulysse, des débats animés par Christophe Bourseiller avec Michel Castellani, Christian Saint-Etienne, Jean-Marc Daniel, Christophe Ramaux, Michel Rombaldi, Michaël Gentile, Alexandre Amiel, Pierre Gambini, Paul Rognoni..., des rencontres, des expositions, des performances, des masterclass autour des musiques de film, des soirées gastronomiques avec des chefs, des producteurs, des vignerons, des sommeliers de Corse …Les invités seront de choix et nombreux : Pierre Salvadori, Aurélie Filippetti, Rosa Montero, Yasmine Meddour, Monia Chokri, Cédric Khan, Alex Jaffray, Pascal Tagnati, Emilienne Malfatto, Serge Avédikian, Camille de Casabianca, Nicole Garcia, Omar El Zohani, Arab et Tarzan Nasser, Alex Camilleri, Emilie Dequenne, Jean-Philippe Ricci, Michel Feracci…Une belle programmation signée Arnaud Degardebosc, Christophe Bourseiller et Michèle Corrotti.Les animations auront lieu dans différents lieux de Bastia et de Corse :A Bastia : Théâtre Municipal de Bastia, Centre Culturel L’Alb’Oru, Cinéma Le Régent, Centre culturel Una Volta, Bibliothèques MunicipalesA Folelli : Médiathèque Mare e Monti – Cinéma de plein de Costa VerdeAjaccio ; Espace DiamantPorto Vecchio : Cinémathèque(Programmation intégrale à découvrir ici Programmée par Christophe BourseillerDebout les Femmes de François Ruffin, Gilles Perret DOCPierre Salvadori pour Hors de prix (2006)et Touchez pas au grisbi (1954) Jacques BeckerLaurent Delmas pour L’Argent de la vieille (1972) Luigi ComenciniL’Argent (1983) Robert BressonCamille de Casabianca pour C’est partiGoupi Mains Rouges de Jacques Becker (1943) en ciné-brunchL’île aux fleurs de Jorge FurtadoZaï Zaï Zaï Zaï de François DesagnatCiné-concert L’Argent de Marcel L’HerbierAvec Brigitte Helm, Pierre Alcover 1928Économie – On sort du tunnel ?Avec Michel Castellani, Christian Saint-Etienne, Jean-Marc Daniel, Christophe Ramaux, Michel RombaldiL’économie du filmAvec Michaël Gentile, Alexandre Amiel, Caroline Adrian, Pierre Gambini, Paul Rognoni…Goupi Mains Rouges de Jacques Becker (1943)En présence de Camille de Casabianca et de Daniel GoldenbergPrésenté par Dominique LandronLe coup du berger de Jacques Rivette 27mnPékin central 1h32Général Idi Amin Dada de Barbet Schroeder8 films présentés par Denis ParentLe Jury : Aurélie Filipetti, Cédric Kahn, Camille de Casabianca, Monia Chokri, Anaïs Carpita, Vincent Ravalec, Michel Ferracci, Émilie Dequenne1) Tre Piani de Nanni Moretti Italie2) Gaza mon amour d’Arab et Tarzan Nasser, Palestine3) Haut et fort de Nabil Ayouch Maroc4) Here we are de Nir Bergman Israël5) Las niñas de Pilar Palomero Espagne6) Luzzu de Alex Camilleri Malte7) Feathers d’Omar el Zohany Égypte8) I comete de Pascal Tagnati France mercredi 6 à 22h(Sélection François Campana/ Martine Béroud)Compétition corse Prix du documentaire corse - Prix de la fiction corse :5 courts métrages et 5 documentaires.Jury : Jean-Philippe Ricci (président), Jean-André Bertozzi, Lisandru De Zerbi, Cécilia Cantelli, Celia Picciocchi, Laurence Moscardini, Claude Bensimon(sélection : Laura Benedetti/ Paola Cesarini)7 filmsJury : Yolaine Lacolonge (présidente), Marie Bronzini, Océane Court Mallaroni, Jérémy Alberti, Paul Biondi, Léa Salvini RizzatoEnquête sur un scandale d’état de Thierry de PerettiOn est fait pour s'entendre de Pascal ElbéDe mes frères blessés d’Hélier CisterneL’événement de Audrey DiwanUn héros d’Asghar Farhadi IranAmants de Nicole Garcia le mercredi 6 à 20hIllusions perdues de Xavier Giannoli le Jeudi 7A good man de Marie-Castille Mention-SchaarRetourner à Sölöz de Serge Avédikian DOCLa Vraie famille de Fabien GorgeartEt il y a eu un matin de Eran KolirinLeur Algérie de Lina SoualemLibertad de Clara RoquetPrix littéraire : Rencontres les 8 et 9 octobreJournée consacrée à la création musicale féminine au cinéma en partenariat avec la SACEM. Afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres, favoriser l’insertion des jeunes talents en Méditerranée.Un rendez-vous musique de films, animé par Alex JaffrayUne master class animée par Yasmine Meddour et Paolo CastriniEn parallèle, rendez-vous des vigneronnes, des productrices et des artisanesPartenariat CIVCDenis Parent, Christophe BourseillerTalents en court (Nuits Med)Prix de la meilleure réalisation au concours PMPASignatures, dont Laure Limongi pour Ton cœur a la forme d’une îleOrganisée au théâtre par l'Association en Couleursavec l’artiste Afghan, photographe et peintre, Mohsin TaashaInstallation Sylvie BracconiInstallation Sonore Paolo CastriniLes soirées du péristyle : débats, musique, concerts, danses, animations tous les soirs de 19 à 23h.Soirées corses, soirées dédiées aux partenairesDans la salle des congrès du théâtre de Bastia, repas accompagnés discrètement par un orchestre de jazz.