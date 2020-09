Bastia : Les beaux projets de la bibliothèque patrimoniale pour 2020/2021

«Le but des animations à la bibliothèque patrimoniale est de faire connaître à un large public les richesses, sous toutes ses formes, qu’elle renferme » explique Linda Piazza, la directrice des lieux.«Depuis 1799, la bibliothèque Tommaso Prelà, a connu plusieurs destinations. C’est un long travail de collecte de legs et de dons qui témoignent de l’histoire culturelle de la ville et de son environnement. Cette année nous mettrons à l’honneur les 20 ans d’acquisitions de la bibliothèque en éditant un ouvrage représentant les pièces de ses collections les plus remarquables acquises au fil du temps. 2021 sera un tournant de l’histoire de cette bibliothèque car nous fêterons les 20 ans d’installation de la bibliothèque Tommaso Prelà ».Parmi les temps forts de cette fin d’année 2020, le 21 novembre, un grand colloque sur la géopolitique en méditerranée. «Ce colloque se fera en partenariat avec l’IRA de Bastia et pour le préparer nous effectuerons en amont deux tables rondes. Le 30 septembre, dans les locaux de l’IRA avec Antoine-Marie Graziani sur « La Corse et la mer ». Puis le 21 octobre avec Eric Miceli, Francis Beretti et Paul Turchi-Duriani ». Le colloque du 21 novembre se tiendra en présence d’une dizaine d’intervenants comme Jean-Claude Casanova, directeur de la revue « Commentaire », revue qu’il a créée en 1978 avec Raymond Aron. Autre invité de marque, Lucien Bely, historien moderniste, spécialiste des relations internationales, de la géopolitique. «Nous avons passé une convention avec l’IRA et cela nous ouvre de nombreuses perspectives pour les années futures » souligne Linda Piazza. «Tous les ans seront ainsi organisés des colloques. Par exemple, en 2021 un portera sur les corsaires ».Au programme aussi de cette fin d’année 2020, la présentation à l’Alb’Oru, avec Jocelyne Casta, la directrice des bibliothèques de Bastia, de deux ouvrages. L’un sur le cyclisme ( voir notre article ) et l’autre sur la famille Stuart avec Didier Ramelet Stuart.Et pour 2021, le programme concocté par L.Piazza est très étoffé.«L’un des moments les plus importants sera la sortie de notre 2catalogue. Un témoignage sur les 20 ans d’acquisitions de la bibliothèque. Un livre qui sera richement illustré. A cette occasion nous inviterons des conservateurs de tous horizons. Ce qui caractérise notre bibliothèque c’est qu’elle a un fond ouvert. En effet grâce à la politique dynamique de la ville, on continue à acheter des documents » se réjouit déjà L.PiazzaLes animations de la bibliothèque Tommaso Prelà débuteront en mars dans le cadre de « Histoires en mai ». Une énorme surprise nous est annoncée par L.Piazza autour de la science au 17siècle. Mais … chut !En avril, se tiendra un colloque sur Octavien Renucci. «Ce sera un hommage au premier bibliothécaire de Bastia qui vécut de 1767 à 1842. Cette animation se fera en partenariat avec le collège Simon Vinciguerra et la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse. On présentera le fonds Renucci acquis depuis 2003 par notre bibliothèque. Un moment fort sera dédié aux cours enseignés par Renucci lui-même et en particulier le travail développé autour de l’éloquence ».En mai, Linda Piazza nous proposera une activité de « pleine nature », intitulée « Flora botanica » avec les classes du patrimoine du lycée Jean Nicoli. En fait une journée autour de la botanique dans les jardins de la bibliothèque. «Notre bibliothèque rivalise en effet avec les plus grandes d’Europe de par ses ouvrages sur la botanique » précise L.Piazza. «Ce sera l’occasion de découvrir des merveilles comme l’Hortus Romanus, plus de 800 planches aquarellées, un document inédit par sa rareté dans son édition complète de 8 volumes. Il y aura aussi bien d’autres documents ».Toujours en mai, et comme en 2019, nous partirons sur les traces de Salvatore Viale avec «Coté cour, coté jardin», une incursion dans sa maison de campagne.Salvatore Viale sera encore à l’honneur en juin grâce à une convention de partenariat avec le cabinet Vieusseux de Florence qui dispose d’une grande partie du fonds d’archives de la famille Salvatore Viale. «L’idée sera de travailler sur nos fonds communs avec notamment une grande spécialiste de Viale, Anna-Lisa Nesi » commente Linda PiazzaAprès une pause durant les mois d’été, les animations à Prelà reprendront en septembre avec les Journées du patrimoine.Enfin, la fin 2021 verra la sortie du catalogue sur les 20 ans d’acquisitions de la bibliothèque patrimoniale.Des dates à noter d’ores et déjà dans vos agendas car il y a de quoi se régaler !A noter aussi le 8 décembre prochain, dans le cadre de « A festa di a nazione », la sortie d’un document très intéressant.