Bastia : Les Giustiniani traits d'union entre deux associations corse et italienne

Les historiens Jérôme Muniglia et Enrico Giustiniani, qui n'est autre que le descendant d’Agostino Giustiniani, évêque du Nebbio auquel on doit notamment Dialogo nominato Corsica (Description de la Corse), ont longuement développé la vie d'Agostino..A son propos, au-delà du rôle qu'il joua sur l'île, l'histoire rappelle qu'en 1536, à 66 ans, voulant retourner en Corse, alors qu'il n'était plus évêque mais où il s'était installé, le navire sur lequel il s'était embarqué sombra pendant une tempête entre le Cap Corse et l'île de Capraia.Mais Agostino ne fut pas le seul Giustiniani dont le nom est étroitement associé à l'histoire de la Corse. Un site internet (cronicadicorsica : http://cronicadiacorsica.pagesperso-orange.fr/Repertoire/RepertoireG.html ), très détaillé sur le plan historique et consacré à l'ile, répertorie tous les Giustiniani liés, d'une manière ou d'une autre, à la région depuis 1132 et les les premiers témoignages de Génois sur le sol corse.A Romano-Bassano, l’association I Mercatini del seicento produit également un spectacle historique à l’image de A notte di a memoria organisée par l’association du patrimoine à Bastia.Ce samedi matin, une convention de partenariat sera d’ailleurs signée par les deux associations en présence du maire de Bastia et de celui de Romano-Bassano. Une délégation corse se rendra plus tard à Sutri, visitera son amphithéâtre et les tombeaux étrusques puis le Mausolée des Giustiniani où l'on peut admirer le monumental Christ de MichelAnge, guidée par Enrico Giustiniani.CNI a recueilli les témoignages des principaux acteurs de ce partenariat