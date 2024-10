Bastia : Le réservoir d'eau dissimulé à l'arrière de la Fontaine des Jésuites enfin accessible

La trappe menant à un réservoir d'eau caché à l’arrière de la Fontaine des Jésuites, à Bastia, est enfin accessible. La ville souhaite profiter de cette opportunité afin de remettre en eau l’édifice, dont les origines remontent vraisemblablement avant le XVIIème siècle. Lors de la visite de presse du mardi 8 octobre, le maire Pierre Savelli était entouré de plusieurs élus, dont Philippe Peretti, adjoint au maire chargé du patrimoine et professeur d'histoire agrégé, et Thierry Rovere, attaché territorial administratif et scientifique.



Dès le début de la visite, Philippe Peretti a tenu à rappeler que cette découverte ne date pas d’aujourd’hui. « Nous connaissons l’existence de ce réservoir depuis quelques temps maintenant. Mais l’accès était condamné par un tas de gravats d’un mètre de hauteur, des détritus bloquaient le passage, et l’entrée était murée. Les services de la ville ont dû dégager l’accès pour que nous puissions enfin y accéder et procéder à des observations. » a-t-il déclaré.



Le réservoir, qui atteint une profondeur de quatre mètres, soulève des questions quant à l’origine de son eau. « Certains témoignages de riverains évoquent une source, suggérant que l'eau des hauteurs de la ville, à travers des ruissellements, pourrait se déverser directement dans le réservoir. Nous devons donc l'explorer afin de déterminer l'origine exacte de cette eau. Une chose est sûre : elle est très limpide, très claire et propre. Nous devons désormais procéder à des analyses. » a expliqué Philippe Peretti.



Restauration de la Fontaine des Jésuites à Bastia : un projet de redynamisation du patrimoine

La récente découverte de ce réservoir d'eau à l’arrière de la Fontaine des Jésuites marque une étape significative dans le projet de restauration de la fontaine. Située au cœur du quartier historique de Saint-Charles, elle est un véritable symbole du patrimoine bastiais. Autrefois un lieu de vie et de rencontre pour les habitants du quartier, fournissant de l’eau et un espace d’échanges, la ville de Bastia souhaite ainsi revitaliser son usage historique.



Dans le cadre du Budget Participatif de 2020, un diagnostic approfondi de la fontaine est en cours, visant une restauration fidèle à ses origines. Philippe Peretti, adjoint au maire chargé du patrimoine, a déclaré : « Nous avons pour projet de restaurer complètement la fontaine. La partie monumentale, c'est-à-dire l'extérieur, sera remise en état. Des croquis datant de 1602 montrent qu'elle existait déjà dans une forme similaire à celle que nous connaissons aujourd’hui. Nous souhaitons nous baser sur ces croquis afin qu’elle soit le plus fidèle possible à son apparence d’origine. »



« Il est toujours délicat de travailler sur des monuments historiques. Nous avons l'ambition de réaliser de belles choses tout en préservant l’essentiel. L’objectif est de conserver l'architecture originelle de la fontaine, avec ses ornements et ses couleurs. Les délais administratifs sont souvent longs lorsque l’on touche à des monuments historiques. » a poursuivi le maire de Bastia.



La fin des travaux de restauration de la Fontaine des Jésuites est envisagée pour 2025, avec un budget total de 135 000 euros, bien que ce calendrier ne soit pas contractuel.