Bastia : Le festival Creazione a ouvert ses portes au Palais des Gouverneurs

Pour chaque édition, un créateur est mis à l’honneur. En 2024, c’est une créatrice qui illumine l’ensemble de la manifestation. Il s’agit de Laurence Appietto Raffaelli de Karma Koma. C'est pourquoi, d ans la cour des Gouverneurs, sous une arche, une somptueuse robe de 3 mètres 50, en sequins argentés de la marque, reflète les rayons de soleil sur les murs jaunes. « C’est une grande fierté et une grande satisfaction d'être mise en avant. J'ai une grande reconnaissance envers Creazione », exprime-t-elle. La marque insulaire au style sophistiqué et intemporel, fête ses 20 ans. Les collections sont disponibles dans le monde entier : à Bali, en Nouvelle-Calédonie, en Belgique, en Corse et bien sûr au musée de Bastia durant trois jours. L’âme des vêtements prend source dans la vie de Laurence Appietto Raffaelli, entre l'iIndonésie et l'île de Beauté. Le 7ème art et la musique animent également la créatrice. C'est d'ailleurs le titre d'une chanson du groupe de musique, Massive Attack qui a inspiré le nom du label Karma Koma. Le dos nu est l'ADN singulier de la marque corse. Appietto Raffaelli souligne la sensualité de la femme avec sa styliste, Émilie Mercier avec qui elle collabore depuis une dizaine d'années. "Nous avons un vestiaire complet avec des vêtements unis qui symbolisent la liberté et la féminité", souligne la créatrice.