Bastia : Le conseil municipal des enfants inaugure deux parcs

Dans le cadre de leur première mandature les 36 enfants du Consigliu municipale di i zitelli, ont proposé l'aménagement de deux espaces dans les parcs bastiais de l'Annonciade et Nelson Mandela. Ces projets s'inscrivent dans la première session qui s'intitulait "Bastia la ville de mes rêves".Ce mercredi 11 décembre, une quinzaine d'enfants est donc venue constater l'accomplissement de leur année de travail. Jardinières fleuries à hauteur des personnes handicapées, banc et mobiliers urbains fleuris, parcours et rampes de jeux pour les vélos... tels sont les ouvrages qu'ils ont pu observer.C'est avec grande fierté que Chloé Vadella élève de CM2 découvre ce lieu tant attenduSon camarade Lucas inspecte quant à lui le "ghjardinettu", les jardinières fleuries et explique :Pour les enfants du conseil municipal le parc de la ville de leur rêve c'est surtout un espace où les maitres font déféquer leur chien dans un espace désigné. Ainsi, un tracé de pattes de chiens de couleurs voyantes a été dessiné pour indiquer aux propriétaires de nos amis à quatre pattes l'entrée des Cani-sites.Mais attention regardez quand même où vous mettez les pieds, on ne sait jamais : si un chien n'avait pas suivi le tracé...