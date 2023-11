Bastia : Le Collectif Solidarité Palestine 2B appelle à la paix

Ce collectif, formé le 6 novembre, est composé de différentes organisations telles que le Parti Communiste Français 2B, la CGT 2B, Europe Écologie les Verts, Utopia Corsica, Secours Populaire Français 2B, Groupe Bastia La France insoumise. Il plaide en faveur de la paix au Moyen-Orient et appelle à une solution diplomatique entre Israel et Palestine. « Nous sommes pour la paix, le vivre ensemble entre Israël et Palestine» martèle Hélène Sanchez d’Utopia Corsica et de EELV. « On a assisté en France à des choix intolérables comme l’interdiction de manifestations ou le déferlement d’hommes politique qui ont vite fait l’amalgame. On se doit de réagir. On doit disposer de la liberté de dire ce qu’on a à dire, de soutenir les peuples. On défend la paix pour les peuples quels qu’ils soient. Un peuple a le droit de vivre sur sa terre. La situation actuelle nous atteint dans nos territoires ».



Et Charles Casabianca, secrétaire de l’UD CGT de confirmer « Nous sommes des militants de la paix ». Près de lui, Michel Stefani, secrétaire régional du Parti Communiste en Corse ne peut qu’abonder : « La mobilisation est importante. Il faut une pression internationale plus forte pour obtenir un cessez-le-feu et des discussions sur la paix. Pour nous la solution à deux états est nécessaire. Aujourd’hui on assiste à une disproportion dans cette guerre avec un déluge de bombes et des milliers de morts ».



Si le collectif se compose de plusieurs associations ou partis, il parle d’une seule et même voix pour la paix et dénoncer cette guerre : « Cette escalade à laquelle on assiste se nourrit de la volonté du Hamas de détruire l’Etat israélien et de celle du gouvernement Netanyahou de renforcer la politique de colonisation en rejetant la création d’un Etat Palestinien » déclare ainsi Marie-Pierre Govi du collectif Migrant. « Elle s’accompagne du silence coupable des États occidentaux, dont le gouvernement français, qui ont accordé leur soutien total au gouvernement Netanyahou en oubliant la politique d’apartheid. Une solution politique doit être envisagée pour une paix durable. La solution à deux États préconisée par L’ONU représente la seule perceptive de règlement à long terme. Ensemble nous exigeons : un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages prisonniers du Hamas, la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population, le retrait de l’armée israélienne de Gaza et la levée du blocus».



Ce samedi aura lieu à Corte une réunion entre les deux collectifs de Haute-Corse et de Corse du sud pour mettre en place des actions concrètes. Déjà en projet une soirée débat avec projection d’un film à Bastia. Le Collectif appelle aussi aux dons, via le Secours Populaire, en solidarité aux victimes de la guerre.